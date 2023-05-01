В усьому світі спостерігається зниження як кількості, так і різноманітності комах. Цю тривожну тенденцію можна пояснити різними факторами, включаючи активне використання земель для сільського господарства та будівництва, зміну клімату та вторгнення інвазивних видів, що є наслідком торгівлі. Інвазивні види — це немісцеві організми, які становлять загрозу для місцевих екосистем і видів. Яскравий приклад шкоди, завданої інвазивними видами, можна побачити в Бразилії, де поява нової риби. що харчується комахами, призвела до значного скорочення популяції прісноводних комах.
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Що відомо
Ці негативні фактори тісно взаємодіють один з одним. Наприклад, екосистеми, зруйновані людиною, більш сприйнятливі до зміни клімату, як і їхні спільноти комах. Інвазивні види легше приживаються в зонах, пошкоджених землекористуванням людини, і витісняють місцеві види. Поки багато видів комах скорочуються в кількості або ж узагалі вимирають, інші, включаючи інвазивні, процвітають і розмножуються. Усе це призводить до так званої гомогенізації спільнот – набуття більш однорідної структури, зменшення різноманітності тощо.
Наслідки та шляхи подолання проблеми
Наслідки вимирання комах згубні для екосистем.
- Так, втрата різноманітності джмелів призвела до скорочення кількості рослин, які джмелі запилювали.
- Комахи не тільки запилюють рослини, а й контролюють шкідників.
- Крім того, комахи — це їжа для багатьох птахів і тварин. Втративши це джерело харчування, вони й самі починають вимирати, тягнучи за собою скорочення чисельності інших видів, які харчуються ними.
У статті вчені пропонують способи, які дадуть змогу краще реагувати на несприятливі тенденції, пов'язані з комахами. Для моніторингу різноманітності в різних країнах слід використовувати стандартизовані методи. Необхідно створити мережу взаємопов'язаних заповідників, щоб види переміщалися з одного середовища проживання в інше. Менш стійкі до спеки комахи зможуть мігрувати з районів, де глобальне потепління спричиняє підвищення температури, у більш високогірні або прохолодні регіони на півночі.
Вчені також пропонують контролювати поширення інвазивних видів тварин і рослин, яке є результатом глобальної торгівлі та туризму.