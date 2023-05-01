В усьому світі спостерігається зниження як кількості, так і різноманітності комах. Цю тривожну тенденцію можна пояснити різними факторами, включаючи активне використання земель для сільського господарства та будівництва, зміну клімату та вторгнення інвазивних видів, що є наслідком торгівлі. Інвазивні види — це немісцеві організми, які становлять загрозу для місцевих екосистем і видів. Яскравий приклад шкоди, завданої інвазивними видами, можна побачити в Бразилії, де поява нової риби. що харчується комахами, призвела до значного скорочення популяції прісноводних комах.

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Що відомо

Ці негативні фактори тісно взаємодіють один з одним. Наприклад, екосистеми, зруйновані людиною, більш сприйнятливі до зміни клімату, як і їхні спільноти комах. Інвазивні види легше приживаються в зонах, пошкоджених землекористуванням людини, і витісняють місцеві види. Поки багато видів комах скорочуються в кількості або ж узагалі вимирають, інші, включаючи інвазивні, процвітають і розмножуються. Усе це призводить до так званої гомогенізації спільнот – набуття більш однорідної структури, зменшення різноманітності тощо.

Найбільше страждають спеціалізовані види комах, коли більш універсальні, як правило, виживають. Тому зараз поширено більше комах, здатних жити майже де завгодно, а види, які потребують певних середовищ існування, вимирають.

Наслідки та шляхи подолання проблеми

Наслідки вимирання комах згубні для екосистем.

Так, втрата різноманітності джмелів призвела до скорочення кількості рослин, які джмелі запилювали.

Комахи не тільки запилюють рослини, а й контролюють шкідників.

Крім того, комахи — це їжа для багатьох птахів і тварин. Втративши це джерело харчування, вони й самі починають вимирати, тягнучи за собою скорочення чисельності інших видів, які харчуються ними.

У статті вчені пропонують способи, які дадуть змогу краще реагувати на несприятливі тенденції, пов'язані з комахами. Для моніторингу різноманітності в різних країнах слід використовувати стандартизовані методи. Необхідно створити мережу взаємопов'язаних заповідників, щоб види переміщалися з одного середовища проживання в інше. Менш стійкі до спеки комахи зможуть мігрувати з районів, де глобальне потепління спричиняє підвищення температури, у більш високогірні або прохолодні регіони на півночі.

Вчені також пропонують контролювати поширення інвазивних видів тварин і рослин, яке є результатом глобальної торгівлі та туризму.