Згідно зі звітом Світового банку Continental Drying, світ швидко втрачає доступні запаси води. У документі використано найдетальніші на сьогодні дані, а ключовий внесок у дослідження обсягів та географії водоспоживання зробили науковці з Університету Твенте. Новий масив даних дозволив точно визначити регіони, де воду використовують ефективно, а де – надмірно. Особливу роль відіграє міжнародна торгівля продукцією, для виробництва якої потрібні великі обсяги води. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на звіт Світового банку.

Що показав новий звіт про глобальне використання води?

Співавтор звіту Рік Гогебум зазначає, що глобальне використання води зросло на 25% порівняно з початком 2000-х. Найбільший приріст зафіксований у регіонах, де водні ресурси вже були обмежені та де тепер спостерігається масштабне висихання.

Команда Твенте, у яку увійшли Олександр Міялик та Хан Су, створила карту світового водоспоживання з роздільною здатністю 10×10 км – настільки деталізованого моніторингу ще не застосовували у дослідженнях такого масштабу. Пояснюючи ситуацію, Гогебум порівнює водні ресурси зі "ощадним рахунком": якщо витрачати більше, ніж поповнювати, вони неминуче вичерпаються.

Як пише Phys.org, за оцінками дослідників, близько чверті всієї використаної води фактично переходить у глобальну економіку. Наприклад, для виробництва бавовняного светра в Пакистані потрібні великі обсяги води, а цей регіон уже потерпає від її нестачі. Це доводить, що вода є світовим ресурсом, а отже, рішення повинні враховувати місця виробництва та маршрути імпорту й експорту.

Звіт також вказує на значний потенціал економії: скорочення неефективних втрат у сільському господарстві могло б зменшити глобальне водоспоживання більш ніж на третину. Для цього потрібні сучасні методи зрошення, грамотне землекористування та покращене управління ресурсами. Гогебум підкреслює, що ситуація викликає занепокоєння, але не є безнадійною, адже тепер відомо, де саме потрібні втручання.

Чому Атлантичний океан "тоне" у водоростях?

Гігантські скупчення бурих водоростей, відомі як Великий атлантичний саргасовий пояс, стали рекордно великими. Це загрожує туризму та екосистемам Карибського басейну. Нещодавнє дослідження вчених з Інституту хімії Макса Планка нарешті пояснило, чому водорості ростуть так швидко і як цим процесом керують океанічні глибини.

Нове дослідження опубліковане в Nature Geoscience показало, що ключовий механізм пов'язаний із підйомом (апвелінгом) глибинних вод біля екватора. Сильні вітри піднімають на поверхню холодну воду, багату на фосфор, яка далі рухається на північ. Надлишок фосфору створює ідеальні умови для росту ціанобактерій, що живуть у симбіозі з саргасовими водоростями. Ці мікроорганізми здатні фіксувати азот з атмосфери, перетворюючи його на доступну для водоростей форму.