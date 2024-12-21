Найгучніші події та відкриття світу технологій у 2024 році

Рік добігає кінця, а це означає, що прийшов час підбивати підсумки. У цьому матеріалі ми згадаємо про головні події 2024 року: найкращі технології, розробки та винаходи, викриття й скандали, провали та злети компаній.

Цікавий факт: минулий рік мав набагато більше подій, які запам'ятовувалися своєю значимістю, унікальністю та свіжістю. Вам майже не потрібно було ґуґлити, щоб згадати умовну п'ятірку чи й навіть десятку лідерів. 2024-й великою мірою став роком, який розвивав і продовжував те, що сталося торік. Тут, наприклад, Apple Vision Pro, вихід якого анонсували у 2023 році, але випустили в цьому. Тут і Cybertruck, який вийшов у листопаді минулого року, але основні події, що крутилися довкола нього, сталися лише після нового року. І тут навіть сумнозвісна субмарина Titan, яка затонула влітку 2023 року, але лише в цьому році ми отримали повноцінне розслідування та дізналися перші висновки. 24 Канал підсумовує всі ці події далі.

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Основні події

Рік почався з того, що Neuralink уперше імплантувала чип у мозок людини. Компанія Ілона Маска намагається створити технологію для з'єднання людського мозку з комп'ютером, і вже в січні 2024 року вона виконала свою першу операцію. Пацієнт, як ми пізніше дізналися, навчився керувати курсором миші силою думки, а тому зміг грати в ігри, друкувати текст і в цілому керувати комп'ютером. На жаль, у якийсь момент він зіткнувся з проблемою: пристрій почав працювати зі збоями, коли контакти від'єдналися від мозку. Попри це другий пацієнт отримав свій чип уже в серпні. Він також зміг пограти в ігри, зокрема в Counter-Strike 2, і працював у програмі для проєктування 3D-моделей. У цьому разі проблем із від'єднанням електродів від мозку вже не було, бо компанія взяла до уваги помилки.

Наступна велика новина стосувалася компанії Apple, яка вирішила закрити проєкт розробки власного електромобіля. Над ним вона працювала понад 10 років, вклавши величезні гроші. Проте це не завадило їй у лютому зупинити все й звільнити майже 2 тисячі працівників (деякі перейшли на інші відділи). Project Titan повинен був стати особливим автомобілем: повністю автономним, без потреби у водіях, без керма, педалей та інших класичних елементів керування – лише екран для вказівок про місце призначення або ж узагалі голосове управління. На жаль, компанія, як кажуть інсайдери, у якийсь момент зрозуміла, що не зможе випустити продукт у тому вигляді, про який вона мріє, оскільки для цього потрібні ще роки й роки розвитку. Цілком можливо, що Apple вирішила застосувати свій звичний підхід: дозволити іншим виробникам обкатати технології, вдосконалити їх, здешевити і лише потім зібрати все докупи, доповнити власними розробками й інноваціями, щоби врешті випустити власне рішення. Хай там як, але компанія ніколи не підтверджувала існування Project Titan, тож і не стала виправдовуватись перед аудиторією через його скасування. Цілком можливо, що років через 10 ми знову почуємо про автономний транспорт від Apple.

Також цього року:

Нова технологія протезів дозволила людям без рук відчути температуру й дотик до предметів.

Надзвичайно швидка камера навчилася знімати понад 156 трильйонів кадрів на секунду, відкриваючи нові можливості в галузі механіки та медицини.

Поряд із цим винайшли найшвидший у світі мікроскоп, який може бачити навіть рух електронів.

В Ісландії розпочав роботу найбільший у світі завод з поглинання вуглецю прямо з атмосфери.

Проривна технологія надала звичайним окулярам функції нічного бачення, що могло би допомогти нам краще орієнтуватись у темряві без потреби в спеціальних дорогих приладах нічного бачення.

Японія нарешті почала відмовлятися від дискет. Вимогу про їхнє використання скасували у державних установах з 28 червня 2024 року.

Вийшло нове покоління надшвидкого інтерфейсу Thunderbolt 5, який пропонує значні покращення пропускної здатності, швидкості з'єднання та подачі живлення, відкриваючи нові можливості для користувачів.

Ми також отримали новий найпотужніший у світі суперкомп'ютер. Тепер це El Capitan компанії Cray Computing, який має потужність у 1742 ексафлопси.

Також у жовтні нарешті нам показали багатостраждальний Cybercab, безпілотне таксі від Tesla, схоже на те, що мала би випустити Apple. Однак дуже швидко захоплення від презентації вивітрилось, адже з'ясувалося, що насправді продемонстровані машини (як і роботи Optimus) не були автономними: ними дистанційно керували люди, які сиділи за пультом чи екраном, даючи команди про рух. Фактично нам показали лише концепцію та ідею, а не робочі прототипи. Разом із Cybercab компанія продемонструвала фургон Robovan, який наче зійшов з екрану телевізора, поки ви дивилися фільм "Я, робот". Тим часом повноцінний автопілот, який Ілон Маск обіцяє з 2014 року, все ще не вийшов.



Роботаксі Cybercab / Фото Tesla



Роботаксі Cybercab / Фото Tesla

Якщо ми вже заговорили про Tesla, то багатостраждальний Cybertruck цьогоріч був антигероєм. Весь цей час, від моменту початку поставок, інтернет засипали скарги від користувачів. Пікап виявився геть не таким, яким його обіцяла зробити компанія: не таким міцним, не таким витривалим, не таким стійким до морозів та ударів. В одному з випадків у власника зламалося два Cybertruck з інтервалом у 4 місяці. В іншому автомобільне видання, яке взяло машину на оцінку, виставило пікапу автоматичний нуль, бо він зламався ще до початку тестувань. У нього постійно застрягає штекер зарядки, трапляються проблеми з програмним забезпеченням, відпадають деталі. А в найбільш кричущому випадку переднє скло тріснуло під час звичайного миття серветкою. Причиною цього міг стати заводський дефект.

Нарешті, цього року ми почули перші результати розслідування довкола катастрофи субмарини Titan. Вона затонула ще торік улітку, але збір доказів забрав багато часу. Слухання тривали багато днів, залучивши працівників, підрядників і керівництво компанії. Як з'ясувалося, головною причиною вибуху підводного човна й смерті всього екіпажу стало небажання глави компанії Стоктона Раша витрачати гроші на питання безпеки. Він купив протерміноване вуглецеве волокно для корабля, встановив на ньому мінімальне й подекуди абсолютно смішне обладнання, проігнорував попередні аварії, у яких "Титан" зазнавав шкоди, не прислухався до рекомендацій своїх підлеглих, а просто звільняв їх та інше.

Ми також побачили перші кадри, які показують момент, коли пошукова команда знайшла уламки човна: відео

Робототехніка сягає нових висот

У сфері робототехніки теж вистачало досягнень:

Робот Atlas від Boston Dynamics навчився працювати без контролю людини, самостійно аналізуючи не лише завдання, а й навколишній простір, щоб зрозуміти, як виконати ту чи іншу дію, до якої його не готували.

Китайські вчені створили робота з мініатюрним мозком зі стовбурових клітин людини. Вони поєднали його з чипом нейронного інтерфейсу, що дозволило виконувати такі завдання, як уникнення перешкод і захоплення об'єктів. Ця інновація може зробити революцію в обчислювальній техніці, відтворюючи функції людського мозку.

Інші вчені з Китаю встановили рекорд швидкості серед роботів, просто взувши їх у кросівки. Питання швидкості та стійкості машин на двох ногах наразі є одним із основних, якщо ми хочемо колись використовувати їх для допомоги на виробництвах чи вдома.

Як бігав робот у кросівках: відео

Аеротаксі на порозі

Неможливо не згадати й той факт, що цей рік став справжнім проривом у сфері летючих машин (аеротаксі, EVTOL). Численні компанії проводили випробування, досягали рекордів і отримували дозволи навіть на повноцінне використання, а на виставці CES ці технології були одними з найзатребуваніших серед аудиторії.

Аерокосмічна компанія Archer провела свої безпілотні випробування в лютому, а потім – випробування з пасажирами. Остаточна сертифікація і комерційний запуск планують на 2025 рік. Тож наступний рік ми цілком можемо оголосити роком летючих машин, якщо все йтиме добре.

Австралійська компанія з китайським корінням Pegasus представила компактне приватне літаюче авто, яке не збирається використовувати як повітряне таксі. Воно одномісне й має один великий гвинт, як у звичайних вертольотів, а не багато малих, як зазвичай це буває у EVTOL.

Аеротаксі на водневому двигуні втричі побило попередній рекорд у дальності польоту, пролетівши 842 кілометри й навіть не використавши все доступне паливо. Виробник Joby Aviation планує впровадження водневих літаків як екологічну альтернативу для регіональних подорожей.

Компанія Volocopter провела власні випробування вельми красивого літального транспортного засобу, який не схожий на інші EVTOL. Він раніше загруз у бюрократичних питаннях, але влітку нарешті полетів.

Інше електричне авіатаксі від Archer Aviation досягло швидкості в 160 кілометрів на годину, виконавши надважливий маневр перехідного польоту. Це означає, що літак Midnight здійснює вертикальний зліт, перемикає ротори для руху вперед як літак і повертається у вертикальне положення для посадки.

Варто зазначити, що в цьому ж році Archer Aviation отримала дозвіл FAA на експлуатацію служби електричного повітряного таксі, ставши лише другою такою компанією після Joby Aviation, яка отримала свій дозвіл у 2022 році.

Нарешті, китайська компанія XPeng запропонувала свій варіант летючого автомобіля без колес. X2 здійснив перший політ над китайською столицею під час відкриття Китайського міжнародного економічного і торгового ярмарку.

Дивіться, як Archer eVTOL здійснює перехідний політ: відео

Енергетика

У 2024 році кілька великих технологічних корпорацій оголосили про плани використовувати ядерну енергію для живлення своїх дата-центрів, щоб задовольнити потреби штучного інтелекту в додатковій енергії, а також досягти кращої екологічності.

Meta планує інвестувати 10 мільярдів доларів у новий дата-центр у штаті Луїзіана, який стане найбільшим у світі серед об’єктів Meta. Для забезпечення його енергопостачання Meta розглядає можливість використання ядерної енергії, зокрема малих модульних реакторів (SMR), з потужністю від 1 до 4 гігават.

Google веде переговори з енергетичними компаніями у США та інших країнах щодо використання ядерної енергії для своїх дата-центрів. Зокрема, компанія планує співпрацю з розробником малих модульних реакторів Kairos Power для забезпечення стабільного та екологічного енергопостачання об'єктів.

Microsoft інвестує в відновлення роботи атомної електростанції Three Mile Island у штаті Пенсільванія, яка була закрита у 2019 році. Вся вироблена електроенергія буде постачатися Microsoft протягом наступних двадцяти років для забезпечення живлення її дата-центрів і підтримки роботи штучного інтелекту.

Крім того, Білл Гейтс почав будувати першу ядерну електростанцію на натрієвих реакторах, які є безпечнішими та ефективнішими за традиційні.

Amazon також узялася будувати модульні ядерні реактори. Мета компанії – повний перехід на 100% відновлювану енергію та досягнення чистого нульового викиду вуглецю до 2040 року.

Ще один момент, на який варто звернути увагу, це цьогорічні рекорди в сонячній енергетиці. Особливо тут відзначився Китай. Країна досягла своєї вельми масштабної енергетичної цілі на шість років раніше запланованого терміну, побудувавши найбільшу в світі сонячну електростанцію й розпочавши будувати ще більшу.

Тим часом США взялися перетворювати свої старі ядерні об'єкти, де колись розроблялася зброя, на сонячні електростанції. І хоча програма розвивається досить активно, наздогнати Китай поки що не вдалося.

Дрони змінюють усе

Сфера дронів цього року займала особливе місце, адже війна в Україні показала всім, що методи ведення бою змінилися. Тому військові підрядники по всьому світу взялися за розробку нових технологій. У США, наприклад, створили військовий безпілотник зі штучним інтелектом, який динамічно змінює канали, щоб уникати радіоперешкод. Тим часом Venus Aerospace розігнала безпілотник майже до швидкості звуку, інтегрувавши в нього обертовий детонаційний ракетний двигун. Ми бачили дрони з вибухівкою, підводні дрони, наземні, а також ті, що керуються штучним інтелектом.



Дрон / Фото Unsplash

Але не лише військова сфера отримала поштовх. Цивільні БПЛА також не лишилися за бортом.

Інженери розробили дрон, який може заряджатися від ліній електропередач. Він використовує камеру та радар для пошуку найближчої лінії електроживлення, приземляється на неї та поповнює заряд. Після цього він знову летить виконувати свої завдання. Це може допомогти запускати дрони набагато далі, ніж сьогодні.

Тим часом перший в історії дрон здійснив доставку на гору Еверест, принісши альпіністам обладнання на висоту 6000 метрів.

А в Німеччині створили крихітних роботизованих бджіл, які здатні літати роєм. BionicBee – це мініатюрні біонічні комахи довжиною 220 міліметрів і вагою в 34 грами. Використовуючи сигнали від спеціальних надширокосмугових якорів, вони орієнтуються в середовищі, забезпечуючи політ без зіткнень. Центральний комп'ютер керує їхньою ройовою поведінкою, визначаючи оптимальні шляхи польоту для збереження цілісності рою.

Водночас США боряться з китайською компанією DJI, вбачаючи у ній небезпеку для країни. Так само як і багато інших технологій, ці безпілотники можуть бути використані Китаєм у можливій війні. Вони можуть шпигувати чи навіть повстати проти своїх власників. Дослідження у минулому вже виявляли, що БПЛА цієї компанії передають таємні дані на сервери в Китай. Але DJI володіє 70% світового ринку безпілотників, тому це вельми складне питання для Штатів.

Збій року

У липні світ зіткнувся з масштабним збоєм у роботі Windows, що спричинило неполадки різних систем. Це вплинуло на роботу критично важливих служб, таких як екстрена допомога. Крім того, серйозно постраждали аеропорти, банки, платіжні системи, ЗМІ та десятки інших сфер. Причину знайшли в невеликому оновленні антивіруса Crowdstrike, у якому файл розміром усього в кілька кілобайтів конфліктував з налаштуваннями безпеки на комп'ютерах з Windows, що спричиняло "синій екран смерті".

Серед компаній, що постраждали, були "Нова пошта", Vodafone, Sense Bank та Monobank, де фіксували проблеми в роботі сервісів.

Хоча остаточних втрат ніхто не назвав, експерти припускали, що вони перевищать мільярд доларів.

Хакерська атака, яку ми не забудемо

Ця історія тільки почала розгортатися, але експерти кажуть, що це одна з найбільших кібератак в історії, якщо не найбільша взагалі. Китайські хакери зламали системи відразу кількох американських телекомунікаційних провайдерів, здобувши доступ до технологій урядового прослуховування, які влада США застосовувала для слідкування за людьми з дозволу суду.

Судячи з усього, за цим стоїть угруповання Salt Typhoon, яке добралося як мінімум до таких популярних провайдерів, як Verizon, AT&T і Lumen Technologies, хоча повний список значно більший. Злочинці мали доступ до телефонних розмов, відслідковування інтернет-трафіку та інших методів стеження за майже будь-яким американцем.

ФБР пізніше заявило, що Китай все ще залишається в системах США, тож проблему не усунуто. Мета цієї кампанії невідома, але, здається, все й так очевидно. Діячі з органів національної безпеки вважають злам "потенційно катастрофічним". Серед жертв уже назвали осіб з кола Камали Гарріс та Дональда Трампа ще під час передвиборчої кампанії.

Хоча підтверджень ще немає, але Salt Typhoon також могли зламати подібні організації в інших країнах.

Поскандалимо

Цей рік, як і будь-який інший, не обійшовся без суперечок і претензій з боку користувачів до улюблених компаній. Чим же вони були незадоволені?



Цьогорічний Mac mini на чипах M4 – найменший з усіх досі випущених / Фото Apple

По-перше, ніхто не зрозумів, чому кнопка живлення нового Mac mini з чипами M4 і M4 Pro розташована знизу . Apple, що з тобою не так? Спочатку USB-вхід на нижній частині мишки, який не дозволяє нею користуватися під час заряджання, а тепер кнопка живлення, яка змушує постійно підіймати пристрій, щоб його увімкнути! Кількість мемів, які з'явилися після презентації нових мініатюрних комп'ютерів компанії, зашкалювала.

. Apple, що з тобою не так? Спочатку USB-вхід на нижній частині мишки, який не дозволяє нею користуватися під час заряджання, а тепер кнопка живлення, яка змушує постійно підіймати пристрій, щоб його увімкнути! Кількість мемів, які з'явилися після презентації нових мініатюрних комп'ютерів компанії, зашкалювала. По-друге, цього року штучний інтелект Gemini від Google раптом вирішив запропонувати користувачам додати в їжу клею , щоб сир не зісковзував з піци, а також поїсти каменів. Дуже смачно.

, щоб сир не зісковзував з піци, а також поїсти каменів. Дуже смачно. Microsoft слідкує за вами? Компанія випустила тестову версію функції Windows Recall, яка повинна була допомогти вам згадати все, що ви робили на комп'ютері. Фактично вона повинна була фотографувати ваш екран, десь це все зберігати (ймовірно, на серверах компанії), а потім, якщо вам потрібно, відповідати на питання про той чи інший контент. Наприклад, ви тиждень назад знайшли в інтернеті чудову сорочку, але не зберегли посилання. Тепер ви про неї згадали, вирішили купити, але де ж її знайти? Тут у пригоді стає штучний інтелект: просто опишіть йому, що шукаєте сорочку, яку бачили раніше. Вкажіть, яка вона, опишіть колір та інші характеристики, а тоді Windows Recall знайде її в пам'яті, повернувши вас на тиждень назад. Користувачі назвали це кошмаром конфіденційності, а тому компанія швидко відкликала функцію, щоб допрацювати питання приватності даних.

Компанія випустила тестову версію функції Windows Recall, яка повинна була допомогти вам згадати все, що ви робили на комп'ютері. Фактично вона повинна була фотографувати ваш екран, десь це все зберігати (ймовірно, на серверах компанії), а потім, якщо вам потрібно, відповідати на питання про той чи інший контент. Наприклад, ви тиждень назад знайшли в інтернеті чудову сорочку, але не зберегли посилання. Тепер ви про неї згадали, вирішили купити, але де ж її знайти? Тут у пригоді стає штучний інтелект: просто опишіть йому, що шукаєте сорочку, яку бачили раніше. Вкажіть, яка вона, опишіть колір та інші характеристики, а тоді Windows Recall знайде її в пам'яті, повернувши вас на тиждень назад. Користувачі назвали це кошмаром конфіденційності, а тому компанія швидко відкликала функцію, щоб допрацювати питання приватності даних. Google Chrome ненавидить AdBlock , а тому зібрався видалити і його, і всі інші програми для блокування реклами. Насправді компанія збирається зробити це вже давно, але цього року вона по-особливому взялася за це питання. Починаючи з червня, Chrome почав відключати старі розширення Chrome на основі Manifest V2, щоб спонукати їх переходити на оновлений протокол Manifest V3. Хоча він, як стверджується, безпечніший і краще дбає про конфіденційність, біда в тому, що деякі його правила несумісні з логікою роботи блокувальників. З огляду на це ви тепер можете бачити рекламу там, де її раніше приховували блокувальники. Але розробники намагаються з цим боротися. Хтось успішніше, хтось менш успішно. Однак поки що все виглядає не дуже погано, бо більшість реклами таки приховується.

, а тому зібрався видалити і його, і всі інші програми для блокування реклами. Насправді компанія збирається зробити це вже давно, але цього року вона по-особливому взялася за це питання. Починаючи з червня, Chrome почав відключати старі розширення Chrome на основі Manifest V2, щоб спонукати їх переходити на оновлений протокол Manifest V3. Хоча він, як стверджується, безпечніший і краще дбає про конфіденційність, біда в тому, що деякі його правила несумісні з логікою роботи блокувальників. З огляду на це ви тепер можете бачити рекламу там, де її раніше приховували блокувальники. Але розробники намагаються з цим боротися. Хтось успішніше, хтось менш успішно. Однак поки що все виглядає не дуже погано, бо більшість реклами таки приховується. Ви думали, що з Microsoft у цьому списку вже покінчено? Аж ніяк, бо компанія цього року втрапила ще один скандал, випустивши безплатну програму, яка виявилась осередком прихованих функцій і шпигунства. Bing Wallpaper, як виявили користувачі, агресивно просуває інші продукти Microsoft і має багато прихованих практик, подібних до нав'язливого маркетингу середини 2000-х. Зокрема "прослуховування" файлів cookie вашого браузера (Chrome, Firefox і, звісно ж, власний браузер Microsoft Edge) та засоби відслідковування геолокації. Крім того, вона намагається встановити пошук Bing за замовчуванням. Для чого це все програмі, метою якої нібито є просто дати вам красиві шпалери для робочого столу?

Непотріб року

Нам було надзвичайно важко розставити по місцях три технології, про які далі піде мова. І ви, мабуть, будете здивовані тим, що саме ми назвемо. Але це… гарнітура Apple Vision Pro, дещо дивний Rabbit R1, а також пристрій Ai Pin від Humane, який був мертвонародженим ще до свого виходу.



Ai Pin від Humane / Фото Humane