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Першими оновлення помітили в MSPowerUser, а пізніше підтвердили у себе й інші видання. Стрічка на деяких акаунтах тепер з'являється зі списком рекомендованих статей з усього інтернету, показуючи заголовки, тематичні зображення та назву сайту.

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Трохи згодом компанія офіційно підтвердила, що працює над цим оновленням. Поки що воно запускається для користувачів з Індії як експеримент, а далі буде поширюватись і на весь світ, але коли це станеться, неясно.

Google Discover уперше з'явився на пристроях Android у 2017 році як "Стрічка" в додатку Google. Згодом його додали до лаунчера Pixel Launcher.

Пізніше, у 2018 році, його розширили до мобільної вебверсії Пошуку.

У 2021 році Discover з'являється на пристроях Samsung, а також у Google Chrome.

Сьогодні функція є частиною більшості пристроїв Android, показуючи інформацію про погоду, акції та спорт, а також стрічку новин, яка базується на ваших інтересах.

Судячи зі скриншота, який поширився мережею, нова стрічка мало чим відрізнятиметься від аналогічної на смартфонах. Ми також побачимо перелік новин, які, ймовірно, можна буде налаштувати вручну або ж це зроблять за нас алгоритми, а також праворуч погоду та фінансові дані.

Незрозуміло, наскільки корисним буде це нововведення, адже, погодьтеся, ніхто сьогодні не заходить на головну сторінку Google, оскільки ми вже понад десять років можемо здійснювати пошук просто з адресного рядка наших браузерів, а для новин використовуємо соцмережі та месенджери.