Небезпечна порада від штучного інтелекту

Чоловіки з каліфорнійського міста Роузвілл вирішили піднятися на вершину Маунт-Шаста, висота якої становить 4 322 метри. При цьому вони довірили планування свого маршруту штучному інтелекту Gemini від компанії Google. Мандрівники розбили табір у суботу ввечері на висоті приблизно 2 560 метрів, а наступного дня о 3 годині ранку вирушили до вершини, маючи із собою лише легкі денні рюкзаки, пише Android Authority.

Попри те, що досвідчені альпіністи радять повертати назад, якщо ви не дісталися вершини до полудня, новачки продовжили підйом. Вони досягли вершини лише о 19 годині вечора, коли вже сутеніло, після чого почали спуск у повній темряві, збилися зі шляху та потрапили в каньйон Мад-Крік замість безпечного маршруту Клір-Крік. Крім того, один із мандрівників травмував коліно, що остаточно позбавило їх можливості йти далі.

Рятувальна операція у темряві

Зрозумівши, що опинилися в пастці, туристи зателефонували до офісу шерифа округу Сіскію з проханням про допомогу. Вони провели холодну ніч у крутому виярку. Наступного ранку рятувальна команда, яка складалася з альпіністів Лісової служби США та волонтерів пошуково-рятувальної служби, знайшла постраждалих і допомогла їм дістатися безпечного місця.

Як з'ясували згодом, головною причиною небезпечної ситуації стали хибні рекомендації штучного інтелекту Google, про що детально повідомило видання Chicago Tribune.

Чат-бот Gemini порадив мандрівникам узяти значно менше їжі та води, ніж потребувала їхня група, особливо коли заплановане восьмигодинне сходження перетворилося на багатоденне випробування,

– прокоментував офіс шерифа округу Сіскію у своєму офіційному звіті.

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Цей випадок вкотре показав, що сліпа довіра до штучного інтелекту може бути небезпечною. Генеративні моделі все ще роблять критичні помилки там, де ціною є людське життя. Рятувальники порадили туристам завжди мати при собі кілька різних засобів навігації, зокрема автономні офлайн-карти, і не сподіватися лише на мобільний телефон у дикій природі.