Як перетворити Pixel 10 на ідеально персоналізований гаджет?

Одним із найважливіших аспектів експлуатації нового пристрою є турбота про тривалість життя акумулятора. Для цього в налаштуваннях батареї варто активувати ліміт заряджання на рівні 80 відсотків. Такий крок дозволяє значно зменшити навантаження на елемент живлення, подовжуючи його загальний термін служби, хоча це і дещо обмежує щоденний запас енергії. Для цього зайдіть у "Налаштування" – "Акумулятор" – "Стан акумулятора" – "Оптимізація заряджання" і виставте перемикач "Обмежити до 80%", пише 24 Канал.

Також корисно буде увімкнути відображення відсотка заряду в рядку стану, оскільки ця функція часто не активована за замовчуванням. Для цього зайдіть у "Налаштування" – "Акумулятор" і внизу виставте перемикач "Заряд акумулятора у відсотках".

Налаштуйте екран

Для того, щоб сповна насолодитися якістю екрана Google Pixel 10, необхідно перевірити стан функції плавного відображення. Вона дозволяє смартфону використовувати частоту оновлення до 120 герц, що робить прокручування контенту та ігровий процес значно приємнішими для очей. Хоча це трохи швидше розряджає батарею, візуальна різниця є колосальною. Для увімкнення підвищеної частоти зайдіть у меню "Екран і сенсорний ввід" і в самому низу поставте перемикач "Плавне відображення".

Крім того, варто звернути увагу на інтелектуальне обертання екрана. Замість звичайної автоматичної зміни орієнтації смартфон може використовувати фронтальну камеру для розпізнавання обличчя користувача, щоб повертати дисплей лише тоді, коли це дійсно потрібно. Наприклад, якщо ви лягаєте, смартфон зрозуміє це й не буде перевертати зображення, бо побачить, як розташовані ваші очі. Зробити це можна в меню "Екран і сенсорний ввід" – "Автообертання екрана" – "Розпізнавання облич".

Якщо на екран наклеєно захисне скло або плівку, у меню налаштувань тачскріна слід підвищити чутливість дотику, аби зберегти швидкість реакції пристрою.

Зв'язок і звук

Розумні функції системи стосуються не лише екрана, а й зв'язку та звуку. Налаштування адаптивного з'єднання допомагає економити енергію, автоматично перемикаючись між мережами 4G та 5G залежно від потреби в швидкості передачі даних.

Адаптивна вібрація коригує силу сповіщень: смартфон вібруватиме тихіше, коли він лежить на столі, і сильніше, якщо перебуває в кишені або в шумному середовищі.

Для поціновувачів якісного звуку важливо активувати функцію просторового аудіо, яка робить звучання динаміків у сумісних фільмах та музичних треках більш об'ємним і глибоким.

Додаткова зручність зручність

Чи можете налаштувати жест подвійного удару пальцем по задній панелі. Нарпиклад, можна робити скриншот, запускати голосового асистента, зупиняти медіа, відкривати конкретні застосунки тощо. Для цього зайдіть у меню "Система" – "Жести" – "Подвійний дотик для виконання дій". Виберіть те, що вам до вподоби.

Там же можна налаштувати швидке перемикання основної та фронтальної камер. Для цього достатньо буде потрясти телефоном. За це відповідає меню "Система" – "Жести" – "Перемикання камери для селфі".

Для естетичного вигляду робочого столу рекомендується застосувати тематичні іконки, які підлаштовують свій колір під встановлені шпалери, створюючи мінімалістичний та впорядкований вигляд. Це можна зробити, затиснувши палець на робочому столі й обравши "Оформлення та стиль". Обов'язково зайдіть не лише у "Кольори", а й у меню "Значки", адже там можна увімкнути тематичні значки, які будуть виконані в єдиному стилі, ігноруючи індивідуальні дизайни.

Безпека вашого смартфона

Безпека в Android 16 вийшла на новий рівень завдяки появі "Приватного простору". Це окрема захищена зона в меню додатків, де можна приховати конфіденційні файли, нотатки або програми, доступ до яких буде закрито паролем або біометрикою. Для налаштування зайдіть у меню "Безпека і конфіденційність" та оберіть "Приватний простір".

На випадок, якщо ви загубите свій смартфон, існує функція пошуку пристрою. Але ви можете підвищити шанси на повернення, якщо зайдете в меню "Екран і сенсорний ввід", оберете "Заблокований екран" і в пункті "Текст на заблокованому екрані" введете свою електронну пошту, щоб той, хто знайде смартфон, міг зв'язатися з вами. Номер телефону писати не варто, адже SIM-картка залишиться в смартфоні.