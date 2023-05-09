Наразі видалений список з японського Amazon показує, що це буде 11-дюймовий планшет, оснащений власним процесором Google Tensor G2 з 8 гігабайтами оперативної пам'яті та до 256 гігабайтами пам'яті для зберігання даних.

Цікаво Google готує масу оновлень штучного інтелекту, які покаже на конференції I/O

Google Pixel Tablet: детальні характеристики

В оголошенні також зазначено:

Пристрій буде оснащений РК-дисплеєм з роздільною здатністю 2560x1600 та яскравістю 500 нітів.

Підтримкою потокового відео до 12 годин і стилусом USI 2.0.

Серед інших особливостей – дві восьмимегапіксельні камери на передній і задній панелі пристрою.

на передній і задній панелі пристрою. Чотири динаміки, три мікрофони, порт для зарядки USB-C і підтримка Wi-Fi 6.

Ціна планшета становить близько 591 долара за 128 гігабайтів пам'яті в перерахунку з японських єн. Попередні чутки свідчили про те, що ціна планшета в Європі може стартувати від 600 євро (близько 662 доларів).

в перерахунку з японських єн. Попередні чутки свідчили про те, що ціна планшета в Європі може стартувати від 600 євро (близько 662 доларів). Google не повідомляв навіть приблизної дати початку продажів, але на злитій сторінці зазначається 20 червня.

Google Pixel Tablet / Фото Google

Очікується, що Pixel Tablet буде оснащений бездротовою док-станцією, що функціонує як зарядна станція та динамік. Це дозволить використовувати пристрій як розумний дисплей, на кшталт Amazon Echo Show.

Планшет випускатимуть мінімум у чотирьох кольорах, серед яких світло-рожевий, зелено-чорний та бежево-білий.

Швидше за все в середу компанія також покаже нещодавно анонсований Pixel Fold, бюджетний Pixel 7A і, можливо, навіть прев'ю майбутніх Pixel 8 і 8 Pro.