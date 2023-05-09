Наразі видалений список з японського Amazon показує, що це буде 11-дюймовий планшет, оснащений власним процесором Google Tensor G2 з 8 гігабайтами оперативної пам'яті та до 256 гігабайтами пам'яті для зберігання даних.
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Google Pixel Tablet: детальні характеристики
В оголошенні також зазначено:
- Пристрій буде оснащений РК-дисплеєм з роздільною здатністю 2560x1600 та яскравістю 500 нітів.
- Підтримкою потокового відео до 12 годин і стилусом USI 2.0.
- Серед інших особливостей – дві восьмимегапіксельні камери на передній і задній панелі пристрою.
- Чотири динаміки, три мікрофони, порт для зарядки USB-C і підтримка Wi-Fi 6.
- Ціна планшета становить близько 591 долара за 128 гігабайтів пам'яті в перерахунку з японських єн. Попередні чутки свідчили про те, що ціна планшета в Європі може стартувати від 600 євро (близько 662 доларів).
- Google не повідомляв навіть приблизної дати початку продажів, але на злитій сторінці зазначається 20 червня.
Google Pixel Tablet / Фото Google
Очікується, що Pixel Tablet буде оснащений бездротовою док-станцією, що функціонує як зарядна станція та динамік. Це дозволить використовувати пристрій як розумний дисплей, на кшталт Amazon Echo Show.
Планшет випускатимуть мінімум у чотирьох кольорах, серед яких світло-рожевий, зелено-чорний та бежево-білий.