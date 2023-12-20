Як раніше стало відомо, сервіс Google Podcasts припинить роботу навесні 2024 року. Але інструмент міграції YouTube Music працює вже.

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Деталі

Як пише джерело, функція поки що доступна лише для користувачів зі США. Там компанія показує спеціальний банер про перехід, який пояснює всю ситуацію. Він містить точну дату (2 квітня 2024 року) з можливістю "Дізнатися більше" та розпочати процес "Експорту підписок".

Якщо ви оберете "Експортувати в YouTube Music", переконайтеся, що YTM встановлений і оновлений до останньої версії.

Після цього відкриється додаток і вам потрібно буде підтвердити адресу електронної пошти облікового запису.

Ви маєте погодитися на "Додавання RSS-каналів", і цей процес може зайняти кілька хвилин.

Google відзначить, скільки подкастів було передано, і ви зможете побачити їх у Бібліотеці в розділі "Подкасти".



Так виглядає вікно експорту / Скриншоти 9to5Google

Є також іще один варіант: "Експортувати до іншої програми". У цьому випадку завантажується файл OPML. Це відкриє системне вікно вибору файлів для завершення процесу.

Користувачі Google Подкастів у США мають час для міграції до липня 2024 року, тоді як міжнародні/регіональні часові рамки ще не визначені. Однак імовірно, вони будуть аналогічними.

Нагадаємо, команда YouTube Music працює над впровадженням подкастів у музичний сервіс уже тривалий час. Функція пропонуватиме всі ті ж можливості, що пропонували Google Podcasts, але й додасть багато нових. Подкасти в складі YouTube Music поки що доступні не всім. Команда досі працює над додаванням можливості позначати подкаст як прослуханий та сповіщеннями про нові епізоди.