Нові можливості Google Lens

Google Lens, який не так давно вбудували в візуальний пошук, нарешті більше не буде призначений лише для рослин, предметів та історичних об'єктів. Завантаживши вашу фотографію в Lens, система традиційно покаже вам схожі зображення. Але тепер це може бути корисним, наприклад, у випадку визначення укусу кліща чи інших шкірних захворювань, які мають видимі прояви – наприклад, у вигляді плям.

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Звісно ж, ця технологія не є заміною лікарям. Компанія в таких випадках завжди наголошує, що функція існує лише для допомоги та розширення обізнаності про проблему. Але, як це часто буває, подальші пошуки можуть привести до неправильної самодіагностики й самолікування.

Google також розширює можливості пошуку, щоб полегшити пошук потрібних вам товарів під час онлайн-покупок. Тепер ви можете шукати за такими фільтрами, як стиль, колір і візерунок, у різних роздрібних магазинах .

. Коли ви знайдете те, що шукаєте, Google спробує усунути головну проблему купівлі одягу онлайн: невпевненість у тому, як він буде виглядати на вас. Компанія випускає новий інструмент віртуальної примірки , який покаже, як один і той самий одяг буде виглядати на різних моделях. Програма використовує техніку генеративного штучного інтелекту, щоб показати, як сидить і виглядає тканина. Наразі вона доступна лише при покупці топів у деяких ритейлерів, таких як H&M, Everlane, Anthropologie та Loft.

, який покаже, як один і той самий одяг буде виглядати на різних моделях. Програма використовує техніку генеративного штучного інтелекту, щоб показати, як сидить і виглядає тканина. Наразі вона доступна лише при покупці топів у деяких ритейлерів, таких як H&M, Everlane, Anthropologie та Loft. Компанія також випускає чимало нових функцій, орієнтованих на подорожі. Для початку, вона розширює Immersive View, інструмент, який дозволяє досліджувати реалістичну 3D-модель міста. Тепер до переліку доступних міст додали Флоренцію, Венецію, Дублін та Амстердам. Функція також дозволяє вам наблизитися до 500 визначних пам'яток по всьому світу. Immersive View вже працює для таких міст, як Токіо і Нью-Йорк, а також для сотень цікавих пам'яток.

Незалежно від того, чи маєте ви телефон на iOS або Android, Google також запускає функцію, яка дозволяє слідкувати за своєю поїздкою прямо з огляду маршруту або екрану блокування. "Короткі вказівки" надають інформацію про час прибуття та інструкції для пішої, велосипедної або автомобільної прогулянки.

У десктопній версії Карт Google також оновлюється розділ "Нещодавні події", щоб покращити планування поїздок і дозволити вам працювати над кількома маршрутами одночасно, зберігаючи все у виділених пунктах.

У рамках планування подорожей ви також можете отримати доступ до згенерованого штучним інтелектом резюме про різні місця зі статей, оглядів і фотографій.

Усе це доступно через Search Labs, тестовий центр Google, який відкрився для громадськості в травні, але все ще існує лист очікування.