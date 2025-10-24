Як працюють літій-іонні батареї та чому вони можуть загорітися

Літій-іонна батарея складається з позитивного і негативного електродів, сепаратора та розчину електроліту. Основна перевага літій-іонних батарей полягає у високій щільності енергії – вони здатні зберігати велику кількість енергії в невеликому об'ємі, пояснює Департамент Енергетики США. Саме ця властивість робить їх такими популярними, але водночас вона ж створює підвищений ризик під час виходу батареї з ладу, розповідає 24 Канал.

Як виникає пожежа літій-іонних батарей?

Коли літій-іонна батарея належним чином спроєктована, виготовлена та використовується згідно з інструкціями, вона є безпечним джерелом живлення. Проте за наявності дефектів виробництва, пошкоджень або неправильної експлуатації батареї можуть становити серйозну загрозу пожежі та вибуху, пояснює NFPA.

Важливо! Коли мовиться про неправильну експлуатацію, мається на увазі навіть незначне пошкодження зовнішньої оболонки батареї, а отже падіння, удари та будь-який інший значний зовнішній вплив на павербанк чи зарядну станцію, може стати фатальним. І хоч ймовірність такого сценарію незначна – вона ніколи не нульова.

Найнебезпечнішим явищем є так званий термічний розгін – ланцюгова реакція, під час якої тепло, що виділяється при виході з ладу однієї комірки батареї, пошкоджує сусідні комірки. Через високу щільність енергії літій-іонні батареї особливо вразливі до цього процесу.

Така пожежа відбувається дуже різко, вогонь поширюється стрімко, а загасити його звичними методами та звичайними вогнегасниками, неможливо.

Як загоряється літій-іонна батарея – відео:

Крім того, під час пожежі відбувається стрімкий витік хімічних складників під час згоряння яких утворюється чадний газ. Під час реакції також виділяються вуглекислий газ, водень та вуглеводні, підтримують вогонь стрімко спалахуючи, що робить пожежу хоч і короткотривалою, але вкрай небезпечно, оскільки температура вогню може сягати понад 600 градусів Цельсія.

Дуже часто така реакція може супроводжуватися вибухом, наголошує Lion Care. Якісна та неушкоджена батарея не вибухає просто так, але за збігу сукупності декількох факторів може трапитися найгірше. Щоб цього не сталося, треба розуміти, що саме може привести до такого сценарію.

Що може пошкодити літій-іонну батарею?

Фізичні пошкодження

Як ми вже зазначали, літій-іонні батареї надзвичайно чутливі до механічних впливів. Падіння, здавлювання або проколювання пристрою можуть призвести до пошкодження внутрішньої структури батареї. Навіть якщо зовні пошкодження не помітні, внутрішні компоненти можуть бути порушені, що згодом призведе до виходу батареї з ладу.

Навіть ваш собака може стати причиною пожежі в квартирі чи будинку, поки ви на роботі. Така ситуація трапилася у 2024 році в Оклагомі, США. Собака вхопив павербанк, який лежав в доступному місці, та почав його гризти. В якийсь момент він прокусив корпус та пошкодив оболонку батареї, що моментально спричинило займання.

Займання павербанка з яким грався собака – дивіться відео:

Пожежа перекинулася на матрац а в підсумку помешкання повністю вигоріло зсередини.

Температурні фактори

Всі типи літій-іонних батарей можуть пошкоджуватися, коли температура надто висока – понад 55 градусів Цельсія. Зовнішні джерела тепла, такі як відкритий вогонь, обігрівачі або навіть пряме сонячне проміння влітку, можуть прискорити вихід з ладу комірок з дефектами або пошкодженнями.

Особливо небезпечним є зарядження батарей при температурі нижче 0 градусів Цельсія. Коли літій-іонну батарею заряджають у морозну погоду, на аноді може утворюватися постійний металевий літієвий наліт, що значно підвищує ризик несправності.

Неправильне зарядження

Порушення інструкцій виробника під час зарядження – одна з найпоширеніших причин виходу з ладу літій-іонних батарей. Деякі виробники створюють зарядні пристрої, які циклічно вмикають і вимикають живлення до досягнення повного заряду, щоб уникнути перезарядження.

Надшвидкі зарядні пристрої можуть не мати цієї функції, тому використовувати їх слід лише в тому випадку, якщо виробник прямо вказує на таку можливість.

Особливо небезпечним є використання неоригінальних або несертифікованих зарядних пристроїв та кабелів. Вони можуть не відповідати специфікаціям конкретного пристрою і спричинити перезарядження, перегрів або інші проблеми.

Які є ознаки небезпечного стану батареї?

Перед використанням поративної зарядної станції або павербанку важливо оглянути його на наявність ознак пошкодження чи несправності:

Роздування або розтріскування корпусу – один з найочевидніших ознак того, що батарея пошкоджена і під тиском газів усередині

– один з найочевидніших ознак того, що батарея пошкоджена і під тиском газів усередині Шиплячі звуки – свідчать про хімічні реакції всередині батареї

– свідчать про хімічні реакції всередині батареї Витікання рідини – електроліт може просочуватися через пошкоджені стінки корпусу

– електроліт може просочуватися через пошкоджені стінки корпусу Підвищення температури – батарея стає гарячою навіть без використання

– батарея стає гарячою навіть без використання Дим – явна ознака початку процесу горіння

Якщо ви помітили будь-який з цих симптомів, негайно припиніть використання пристрою і віднесіть його в безпечне місце – подалі від легкозаймистих матеріалів.

Що робити з пошкодженими батареями?

Якщо батарея пошкоджена, слід негайно припинити користуватися пристроєм та вимкнути його. Якщо це можливо, потрібно помістити пошкоджену батарею у вогнестійкий контейнер (наприклад, металеву бочку) з піском або іншим вогнегасним матеріалом і утилізувати відповідно до місцевих норм.

Важливо! В Україні цим займається громадська організація "Батарейки, здавайтеся!". Батарейки та павербанки можна здати в мереж Сільпо, Епіцентр, JYSK, Novus, Comfy та WOG, а також в інших пункти на вказаних на мапі, що на сайті організації.

Як безпечно користуватися павербанками та зарядними станціями?

Щоб мінімізувати ризики при використанні літій-іонних батарей, дотримуйтесь таких рекомендацій:

Дотримуйтесь інструкцій виробника щодо зберігання, використання, зарядження та обслуговування

щодо зберігання, використання, зарядження та обслуговування Купуйте батареї та зарядні пристрої лише у виробника або офіційного дистриб'ютора , переконайтеся, що вони спеціально розроблені для вашого пристрою

, переконайтеся, що вони спеціально розроблені для вашого пристрою Не тримайте ґаджети підключеними до зарядного пристрою після повного зарядження

після повного зарядження Зберігайте літій-іонні батареї та пристрої в сухих, прохолодних місцях

Уникайте пошкодження батарей і пристроїв, оглядайте їх перед кожним використанням

Як гасити пожежу літій-іонних батарей?

Пожежі літій-іонних батарей суттєво відрізняються від звичайних пожеж і вимагають особливого підходу. Термічний розгін може призвести до високих температур, які допомагають пожежі стрімко поширюватися. Крім того, батарея може вибухнути, розкидаючи навколо горючі фрагменти.

Пожежі літієвої батареї вирізняються високими температурами та реактивними матеріалами, які роблять традиційні методи гасіння менш ефективними. Наприклад, використання води або стандартних вогнегасників може не впоратися з полум'ям, попереджає AceBattery.

Для гасіння невеликих пожеж літій-іонних батарей можна використовувати різні засоби, але лише за дотримання рекомендацій виробника:

Вогнегасники ABC (порошкові) – підходять для гасіння невеликих пожеж літій-іонних батарей

– підходять для гасіння невеликих пожеж літій-іонних батарей Вогнегасники класу D – спеціально призначені для гасіння пожеж металів, включаючи літій-металеві батареї

– спеціально призначені для гасіння пожеж металів, включаючи літій-металеві батареї Пісок або ґрунт – можуть використовуватися для ізоляції палаючої батареї від кисню і припинення горіння

Куди телефонувати у разі пожежі?

101 – прямий номер ДСНС (Державної служби з надзвичайних ситуацій).

112 – єдиний номер екстреної допомоги. Оператор передасть виклик відповідним службам.

У разі виникнення пожежі пам'ятайте: маленький вогонь можна погасити за допомогою вогнегасника, піску або ґрунту, але велику пожежу слід залишити професіоналам.

Завжди пріоритезуйте власну безпеку і безпеку оточуючих – евакуюйтеся і викличте пожежну службу, якщо ситуація виходить з-під контролю.