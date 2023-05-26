Що відомо

Як це часто буває, нове відкриття було зроблено випадково. Дослідник випробовував тепловізійну камеру під час пандемії, коли помітив, що гриби, які ростуть у сусідньому лісі, виявилися прохолоднішими, ніж навколишня рослинність.

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Тоді вчений залучив команду молекулярних біологів з Університету Джона Гопкінса в Меріленді та колегу з Університету Пуерто-Рико, щоб детальніше розглянути питання.



Для спостереження за видами грибів використовували тепловізори / Фото Cordero PNAS

На відміну від тварин і рослин, температура і терморегуляція грибів відносно невідомі. Наші дані свідчать про те, що не лише гриби, але й дріжджі та плісняві гриби можуть підтримувати нижчі температури, ніж навколишнє середовище,

– пишуть дослідники в своїй статті.

Хоча про окремі випадки охолодження грибів повідомлялося, воно не було вивчене настільки ретельно. Тут команда проаналізувала їх у дикій природі та в лабораторії, щоб перевірити різницю температур.

В середньому гриби виявилися на 2,9 градуса за Цельсієм холоднішими, ніж навколишнє повітря. А для деяких видів температура була на цілих 5,9 градуса холоднішою.

За допомогою лабораторних експериментів, де можна було маніпулювати вмістом води й температурою, дослідники підтвердили, що гриби регулюють свою температуру за допомогою випаровування, або виділення води в повітря. Значна кількість води може утримуватися під капелюшком гриба, а потім повільно й рівномірно вивільнятися.

Крім того, інші види грибів можуть виконувати той самий трюк, коли колонії, як правило, холодніші ближче до центру. Це відбувається незалежно від зовнішньої температури, навіть якщо вона близька до нуля.

Ми показали, що колонії дріжджів і плісняви також холодніші, ніж їхнє оточення, і використовують процес випаровування для віддачі тепла. Відносна холодність, схоже, є загальною характеристикою, що спостерігається у всьому царстві грибів,

– пишуть дослідники.

Така терморегуляція важлива не лише для кращого розуміння грибів, але й для моделювання зміни клімату. Ці організми відіграють життєво важливу роль в екологічних циклах на Землі, складаючи близько 2 відсотків біомаси планети, і нам потрібно знати, як вони будуть адаптуватись у майбутньому, і як можуть допомогти адаптуватися іншим рослинам і тваринам.