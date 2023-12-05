Деталі та причини

Три роки по тому, схоже, компанія згортає курс на інтеграцію. Згідно з новою сторінкою підтримки, міжпрограмний чат між Messenger та Instagram більше не буде доступний з "середини грудня 2023 року". Компанія описує, що зміниться після вимкнення цієї функції.

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Ви не зможете починати нові розмови або дзвінки з акаунтами Facebook з Instagram.

Будь-які існуючі чати, які ви вели з акаунтами Facebook, стануть доступними лише для читання. Це означає, що ви та інші користувачі не зможете надсилати нові повідомлення в цих чатах.

Акаунти Facebook не зможуть переглянути ваш статус активності або дізнатися, чи бачили ви повідомлення.

Усі існуючі чати, які ви вели в акаунтах Facebook, не перемістяться до вашої поштової скриньки у Facebook або Messenger.

Причини змін не вказані, але вони можуть бути пов'язані з європейським Законом про цифрові ринки (DMA), який, серед іншого, містить вимоги до великих компаній щодо забезпечення сумісності між платформами обміну повідомленнями. Інший продукт Meta, WhatsApp, вже готував функцію "Сторонні чати", яка має допомогти виконати вимоги DMA, надаючи можливість надсилати повідомлення між різними сервісами – наприклад, між Telegram і WhatsApp.

Цілком можливо, що Meta відключає цю специфічну для сервісу функцію міжпрограмного чату, щоб краще підготуватися до ширшої, сумісної з DMA взаємодії в Messenger.

Крім того, це може бути ще одним прикладом того, як Meta зменшує масштаби Messenger: нещодавно додаток втратив можливості SMS/MMS на Android, а Meta закрила Messenger Lite. Раніше також з'являлися чутки, що компанія нібито хоче взагалі закрити Messenger як окремий застосунок, а знову інтегрувати його в застосунок Facebook, як це було на початку його існування.