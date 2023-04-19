Коли побачимо Pixel Fold

Джерело CNBC стверджує, що до нього потрапили внутрішні маркетингові матеріали, які свідчать про те, що Google представить смартфон 10 травня, а продажі почне в червні.

Цікаво "Небайдужі батьки" хочуть заборонити використання смартфонів дітям до 16 років

Більша частина звіту підтверджує те, що нам вже розповіли ранні витоки:

Це буде 5,8-дюймовий телефон у формі закритої книги, який розкладається в 7,6-дюймовий планшет.

Працюватиме все на базі процесора Tensor G2 від Google.

Новинка буде коштувати від 1700 доларів, що робить її прямим конкурентом Galaxy Fold 4 від Samsung, який оцінили в 1800 доларів.

Цікавим моментом є те, що Google збирається перевершити Samsung в показниках автономності. Майбутній смартфон компанії працюватиме 24 години або до 72 годин у режимі низького енергоспоживання. Також він буде трохи легшим і матиме "найміцніший шарнір у складному телефоні".

До покупки Google нібито запропонує безплатний годинник Pixel Watch.