Коли побачимо Pixel Fold
Джерело CNBC стверджує, що до нього потрапили внутрішні маркетингові матеріали, які свідчать про те, що Google представить смартфон 10 травня, а продажі почне в червні.
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Більша частина звіту підтверджує те, що нам вже розповіли ранні витоки:
- Це буде 5,8-дюймовий телефон у формі закритої книги, який розкладається в 7,6-дюймовий планшет.
- Працюватиме все на базі процесора Tensor G2 від Google.
- Новинка буде коштувати від 1700 доларів, що робить її прямим конкурентом Galaxy Fold 4 від Samsung, який оцінили в 1800 доларів.
Цікавим моментом є те, що Google збирається перевершити Samsung в показниках автономності. Майбутній смартфон компанії працюватиме 24 години або до 72 годин у режимі низького енергоспоживання. Також він буде трохи легшим і матиме "найміцніший шарнір у складному телефоні".
До покупки Google нібито запропонує безплатний годинник Pixel Watch.