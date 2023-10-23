Про нову функцію опитувань в Instagram повідомив Адам Моссері, керівник Instagram, який оголосив про це на своєму каналі. Він підкреслив, що ці опитування можна буде додавати до коментарів як до звичайних постів у стрічці, так і до роликів.

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Марк Цукерберг, генеральний директор компанії Meta, якій належить Instagram, також прокоментував цю нову розробку, заявивши, що наразі вона перебуває на стадії тестування, але з часом буде поширена на всі акаунти Instagram.

Це ж було вже, але не зовсім

Це не перший раз, коли користувачі Instagram можуть голосувати на платформі. Опитування вже деякий час є функцією в Instagram Stories, яка дозволяє користувачам додавати наклейки з опитуваннями до своїх історій. Ці опитування були видимими для інших користувачів разом зі статистикою, що показує кількість голосів.

Деталі щодо нових опитувань на основі коментарів залишаються незрозумілими. Можливо, що користувачі, які створюють ці опитування, матимуть можливість встановити конкретні часові рамки, протягом яких опитування будуть відкриті для голосування, хоча це не підтверджено.

До речі, останніми місяцями Instagram активно вдосконалював свій розділ коментарів. У травні користувачі отримали можливість публікувати GIF-файли в коментарях, що додало платформі новий рівень інтерактивності. Крім того, компанія тестує більш персоналізований досвід роботи з історіями, підлаштовуючи контент під індивідуальні уподобання користувачів.

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Впровадження опитувань у коментарях – ще один крок до урізноманітнення інтерактиву. У Meta впевнені, що динамічний досвід роботи в соціальних мережах сприятиме сприятиме більшому залученню користувачів. Хоча наразі ця функція доступна лише для обраної групи авторів, очікується, що в найближчому майбутньому вона стане стандартною для всіх акаунтів Instagram.