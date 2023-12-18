Інженери GlobalLogic розробили менеджмент-систему для управління та налаштування біонічного протезу, а також алгоритми з використанням машинного навчання, повідомляє 24 Канал. Також команда інженерів створила веб-платформу для подачі заявки пацієнтом на протезування.

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Детальніше про розробку

Ця розробка полегшує життя пацієнта як на організаційному рівні, так і на рівні освоєння використання біонічного протезу. Українські інженери з GlobalLogic працювали над створенням менеджмент-системи для управління та налаштування протеза.

Крім того, вони створили веб-платформу для подачі заявки пацієнтами на протезування, а також алгоритми з використанням машинного навчання для контролю та виконання команд від людини до протезу.

Нагороду у 6 000 євро розробники вирішили передати реабілітаційному центру Unbroken для протезування військових. За різними даними, протезування потребують щонайменше 20 000 людей в Україні.



Інженери GlobalLogic отримали нагороду у Лондоні / Фото GlobalLogic

Протез Allbionics – це біонічний протез руки, що допомагає відновити можливості людини після ампутації. Він використовує спеціальні сенсори для читання команд м'язів руки і дозволяє виконувати різні хвати і рухи.

Безпосередньо біонічний протез не є розробкою GlobalLogic, а є проєктом партнерів – компанії Allbionic.

Про нагороду

Премія Hitachi Inspiration Award покликана привернути увагу до ключових цінностей компанії – гармонії, щирості та новаторського духу. Премія відзначає проєкти компаній групи Hitachi в різних сферах. Місія кожного проєкту – це внесок у життя суспільства через унікальні технології та рішення найвищої якості.