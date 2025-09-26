Хоча базова модель iPhone 17 отримала значні апгрейди, наблизившись за характеристиками до минулорічних Pro-версій, вона все ще має певні функціональні обмеження. Про це розповідає 24 Канал із посиланням на The Verge.

Кому не варто оновлюватися, незважаючи на нові можливості?

По-перше, незважаючи на подвійну 48-мегапіксельну систему камер (основна і надширококутна) та новий 18-мегапіксельний модуль Center Stage для селфі (забезпечує гнучке кадрування), стандартна модель не має окремого телеоб'єктива. Це означає, що оптичного масштабування, що перевищує 2x, ви не отримаєте, що може розчарувати любителів якісної телефотозйомки. Навіть 2x зум тут досягається лише завдяки обрізанню основного 48-мегапіксельного сенсора.

По-друге, iPhone 17, на відміну від Pro-версій, не підтримує професійні формати зйомки, як-от ProRes RAW та Apple Log 2, які необхідні для серйозної роботи з відео.

Якщо ви власник iPhone 16, оновлення до iPhone 17 може виявитися менш суттєвим, ніж очікувалося.

Крім того, як повідомляє CNN, є і суперечливі моменти: користувачі iPhone 17 вже інформують про проблеми зі стійкістю до подряпин на нових алюмінієвих корпусах та навколо гострих країв камерного модуля. Хоча Apple стверджує, що це лише "перенесення матеріалу" з неякісних MagSafe-стендів у магазинах, але факт залишається фактом: деякі кольори схильні до помітного зносу.

Отже, якщо ви вже маєте iPhone 16, або 16 Pro або навіть iPhone 15/Pro, ви, ймовірно, не відчуєте достатньо великої різниці, щоб виправдати витрати. Ваші телефони все ще мають чудові камери та достатню потужність завдяки чипам A18 Pro чи A17 Pro. Навіть користувачі iPhone 14/Pro можуть задовольнитися своїми пристроями, оскільки вони вже мають багато наявних функцій. Справжній стрибок помітять лише власники моделей, старших за iPhone 13.

Скільки коштує iPhone 17 в Україні?

Наразі вартість нових смартфонів від Apple в офіційних магазинах є такою:

Apple iPhone 17 256 ГБ – 49 799 гривень

Apple iPhone 17 512 ГБ – 59 799 гривень

Apple iPhone 17 Pro 256 ГБ – 63 999 гривень

Apple iPhone 17 Pro 512 ГБ – 76 999 гривень

Apple iPhone 17 Pro Max 1 ТБ – 92 999 гривень

Apple iPhone 17 Pro Max 2 ТБ – 112 999 гривень

Керівник департаменту стратегічних комунікацій COMFY Антон Одарюк розповів 24 Каналу, що на старті продажів українці частіше обирають серію Pro. Серед передзамовлень 80% це саме серія Pro, з них 70% – модель Pro Max.