Аерокосмічні сили Корпусу вартових ісламської революції Ірану (КВІР) запустили супутник Noor-3 на борту триступеневої ракети Qased. Принаймні так повідомляють місцеві ЗМІ країни.

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Що відомо

Запуск відбувся в середу з невказаного місця. За словами астрофізика Джонатана Макдауелла з Гарвард-Смітсонівського центру астрофізики, Космічні сили США відстежили два об'єкти, які відповідали запуску з Шахруда, Іран, близько 2:00 ночі за східним часом (9:00 за Києвом). При цьому Макдауелл називає іранський апарат "шпигуном".

Міністр зв'язку та інформаційних технологій Ірану Ісса Зарепур стверджує, що супутник було виведено на орбіту на висоті 450 кілометрів над поверхнею Землі. "Дасть Бог, цей рік буде плідним для космічної галузі країни", – написав Зарепур, додавши, що Іран сподівається запустити ще один або два супутники до кінця поточного року за іранським календарем (19 березня 2024 року).

За останні кілька років Іран мав низку невдалих запусків, які він пояснював технічними проблемами.

Іран запустив свій перший військовий супутник "Нур-1" у квітні 2020 року.

Він зійшов з орбіти і знову увійшов в атмосферу Землі у квітні 2022 року.

У березні 2022 року запустили "Нур-2".

Обидва супутники були виведені на орбіту ракетою "Касед".

Джонатан Макдауелл також уточнив, що обидва супутники знаходяться приблизно в одній орбітальній площині (на однаковій висоті), що дозволяє припустити, що вони можуть працювати разом, доповнюючи одне одного.

Реакція світу

Джерело очікує чергового погіршення відносин між США та Іраном, адже ці супутники, ймовірно, пов'язані з іранською програмою балістичних ракет.

Після запуску "Нур-1" США заявляли, що іранський супутник ігнорує резолюцію Ради Безпеки ООН, "яка закликає режим не здійснювати жодної діяльності, пов'язаної з балістичними ракетами, призначеними для доставки ядерної зброї, включаючи запуски з використанням технології балістичних ракет". США також запровадили санкції проти космічного агентства Ірану.

Ситуація ще більше погіршується з огляду на посилення альянсу між Іраном та Росією.