Відвідати IT Arena 2023 можна буде з п'ятниці 29 вересня по неділю 1 жовтня. Якщо ви не придбали квитки заздалегідь, це можна буде зробити прямо на місці.

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Деталі

Організатори обіцяють оновлений формат, який повинен перевершити всі попередні заходи:

Цього року IT Arena повертається в оновленому форматі, обіцяючи подію, яка перевершить всі попередні випуски. З вражаючим складом надихаючих спікерів, розширеними можливостями для глобального нетворкінгу та захоплюючими історичними місцями проведення,

– йдеться в оголошенні.

Серед спікерів очікуються:

Патрік Берт – головний виконавчий директор ACTERON, колишній мер американського міста Пало-Альто, що в самому серці Кремнієвої долини. Підприємець, технологічний інвестор.

Готьє Вассер – виконавчий директор центру бізнес-аналітики Фішера, президент і головний виконавчий директор Data Wise Academy.

Стефані Мусат – старша продукт-менеджерка у Warner Bros. Discovery, де керує пошуком контенту для стрімінгового сервісу Max (раніше відомого як HBO Max).

Михайло Федоров.

Мстислав Банік.

Алекс Дантас – засновник Circuit Launch, стартапу в сфері робототехніки та інші.

Повний список українських та іноземних учасників, який налічує понад 150 осів можна переглянути на офіційному сайті.