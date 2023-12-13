Що таке техпроцес і чому він важливий

Щоб пояснити все значення цієї події – коротко про те, що ж таке техпроцес, і чому він так важливий для будь-якої компанії, що займається чипами.

Кожна мікросхема складається з колосальної кількості мікротранзисторів, які разом з іншими елементами утворюють технічні вузли. Що менший техпроцес, то менші ці транзистори. Простіше кажучи, 3 нанометри чи 2 нанометри – це і є розмір одного транзистора. Чим вони менші, тим більше їх поміститься на тій самій площі чипа, а більша їх кількість призводить до збільшення обчислювальної потужності. Крім того, зменшення розмірів транзисторів призводить до кращої енергоефективності й у результаті ваш смартфон споживає менше енергії для тих же самих завдань. Можна згадати й краще розсіювання тепла і вищу швидкість роботи.

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Тож логічно, що чим меншим технологічним процесом володіє компанія, тим потужніші її смартфони й на більше вони здатні, а отже покупці принесуть свої гроші саме їй. З цієї причини у 2023 році виробник iPhone викупив у TSMC весь запас 3-нанометрових чипів на тривалий час уперед, що дозволило компанії запропонувати технологію раніше, ніж будь-хто з конкурентів, забезпечивши собі панування на цьому ринку.

Новий звіт Financial Times, опублікований на цьому тижні, висвітлює плани Apple щодо процесорів на основі 2-нанометрової технології. Згідно з прогнозом, вони будуть представлені в Phone 17 Pro у 2025 році. Тобто в наступному поколінні смартфонів Apple чекати їх не варто. Поки що TSMC виготовила тестові зразки, які ще будуть отримувати зміни та покращення, тестуватися й освоюватись. Під них також потрібно написати програмне забезпечення. Серійне виробництво почнуть також у 2025 році.

Імовірно, купертинівці повторять той самий "трюк" і викуплять всю партію новітніх мікросхем наперед, щоб бути першими та єдиними в цій ніші принаймні рік. Але джерела кажуть, що Nvidia також зацікавлена в якомога скорішому отриманні таких чипів – її представники також були присутні на демонстрації нової технології.

Нам залишається лише сподіватися, що всі терміни буде дотримано і на цьому ринку не трапиться жодних неочікуваних перешкод.