Нагадаємо, після того, як Сполучені Штати заборонили постачання в Китай мікросхем передового рівня потужності, NVIDIA створила нові, слабші, спеціально для продажу в цій країні. Міністерство торгівлі США зреагувало дуже швидко й розширило санкції, додавши в список заборон і ці нові процесори. Але й це не зупинило NVIDIA – вона оголосила про створення ще новіших чипів зі ще нижчою потужністю, яка відповідатиме оновленим санкціям. Джина Раймондо, яка очолює Міністерство торгівлі, прокоментувала цю нестримну жагу виробника до китайських грошей.

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Міністерка торгівлі США вважає, що продаж мікросхем ШІ та напівпровідникових розробок Китаю є "найбільшою загрозою, яку ми коли-небудь мали, і ми повинні відповісти".

На Рейганівському форумі національної оборони Джина Раймондо заявила, що її відомство потребує більших фінансових ресурсів для обмеження швидкозростаючих ринків напівпровідників Китаю, пообіцявши відмовити ворожій країні в найсучасніших технологіях, які походять зі США. Чиновниця вважає, що її відомство обмежене браком фінансування з боку Конгресу, і саме тому вони не бачили більш жорсткого впливу на китайські ринки.

Ми не можемо дозволити Китаю отримати ці чипи. І крапка. Ми відмовимо їм у нашій найсучаснішій технології. У мене є бюджет у 200 мільйонів доларів. Це як вартість кількох винищувачів. Ну ж бо, якщо ми серйозно, профінансуймо цю операцію так, як вона повинна бути профінансована,

– заявила міністерка.

Окрім державного фінансування, Раймондо також поставила під сумнів підхід американських компаній, коли йдеться про пріоритетність національної безпеки над бізнесом. Вона каже, що хоча такі компанії, як NVIDIA та Intel, можуть зазнати падіння доходів, вони врешті повинні стати на чийсь бік. "Я знаю, що в цій аудиторії є керівники компаній-виробників мікросхем, які були трохи роздратовані, коли я це зробила, тому що ви втрачаєте доходи. Таке життя. Захист нашої національної безпеки має більше значення, ніж короткострокові прибутки", – сказала вона.

NVIDIA сьогодні є найбільшою компанією в світі, яка постачає чипи, відеокарти й сервери для роботи штучного інтелекту. Китай же поки що лиш приступає до розробки власних рішень. І пройдуть роки, поки буде розроблено відповідне обладнання, створена готова продукція і виробництво розшириться до потрібних країні масштабів. Увесь цей час країна повинна буде якимось чином виходити зі складної ситуації. Але Джина Раймондо упевнено заявляє, що її відомство зробить все можливе, щоб зменшити вплив NVIDIA на китайські ринки, шляхом подальшого введення обмежень, щоб повністю обмежити доступ Китаю до найсучаснішого обладнання. Це може означати, що майбутній ігровий графічний процесор GeForce RTX 4090 D, а також нові урізані чипи зі штучним інтелектом можуть стати жертвами нових обмежень.

Якщо ви перепроєктуєте чип [...] я збираюся контролювати його вже на наступний день,

– сказала міністерка торгівлі США Джина Раймондо.

Ці нові графічні процесори та чипи для ШІ були розроблені відповідно до законів США і, як очікується, підпадають під ліміт 4800 TPP (загальна продуктивність обробки даних), що має обмежити використання Китаєм їх для прискорення робочих навантажень у сфері штучного інтелекту. Але схоже, навіть їх Пекін не отримає.