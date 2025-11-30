Американські митні правила знову стають головною перепоною для автовиробників. Хоча багато моделей могли б знайти попит у США, тарифи роблять їх постачання економічно невигідним. Так сталося і з Kia Tasman – пікапом, який активно обговорюють останні тижні. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Auto Blog.

Що блокує Kia Tasman на шляху до США?

Попри скромні продажі в Австралії, США могли б стати ключовим ринком для моделі. Однак, за словами віцепрезидента з маркетингу Kia America Рассела Вейджера, шансів стає дедалі менше. Оскільки Tasman виробляють у Південній Кореї, на нього одразу накладається 25% "chicken tax", а додаткові митні збори додають ще 25%. Авто фактично обкладається податками ще до потрапляння в країну, що робить ціну неконкурентною.

Теоретично Kia могла б почати складання моделі в США, але це пов’язано з великими фінансовими та організаційними труднощами. Компанія визнає: автовиробники не здатні поглинати такі витрати без підвищення цін, а підняття цін у свою чергу зменшує продажі – що вже видно на прикладі інших брендів.

Проблеми з тарифами змушують Kia переглядати й інші плани. Зокрема, під питанням опинився електричний пікап, але тут додатковим фактором є слабкий попит на електровантажівки у США. Проте найбільш постраждала модель – електрокросовер EV4. Хоча його вже продають у Південній Кореї, американський дебют призупинено. Kia підтвердила, що запускає EV4 в США на "тимчасовій паузі", а ключова причина – країна фінального складання, яка підпадає під мита.

Таким чином, тарифна політика США стає вирішальним фактором для майбутніх моделей Kia на американському ринку. Без змін у правилах деякі перспективні новинки просто не зможуть туди потрапити.

Який рекордно дешевий електромобіль Kia анонсували й скільки він коштуватиме?

У гонитві за покупцем автомобільні по всьому світу компанії кинулися здешевлювати свої електрокари, щоб хоч якось конкурувати з китайськими брендами. Ті наповнили ринок недорогими машинами, оскільки можуть знижувати ціни завдяки великим субсидіям з боку китайського уряду.

Kia вже називає EV3 "зміною правил гри", оскільки він виходить на нові ринки. Після відкриття попередніх замовлень на EV3 в Кореї в червні за ціною від 30 700 доларів, компактний електричний позашляховик Kia отримав понад 10 000 замовлень за 23 дні. Минулого місяця Kia відкрила прийом замовлень на EV3 у Великій Британії. З ціною від 42 300 доларів США (32 995 фунтів стерлінгів), виробник назвав його "найчарівнішим електромобілем бренду". Заснований на платформі E-GMP від Hyundai з батареями четвертого покоління (81,3 кВт-год), EV3 забезпечує запас ходу до 600 кілометрів за стандартом WLTP. У Кореї він може проїхати до 501 кілометра.