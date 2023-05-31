Дослідницька група, до складу якої увійшли вчені з низки університетів, розпочала реалізацію амбітного проєкту з вивчення можливостей підвищення гнучкості традиційних кристалічних фотоелектричних елементів. Дослідження містить комплексне вивчення поведінки цих елементів під впливом фізичних навантажень, зосереджуючись на виявленні та вирішенні проблеми їхньої крихкості.

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Як вдалося подолати проблему крихкості

Вчені виявили, що тріщини в кристалічних кремнієвих сонячних елементах з'являлися переважно біля країв, коли вони піддавалися напруженню. Структура матеріалу нагадувала зигзагоподібний візерунок з гострими піками та западинами. Щоб подолати цю проблему, команда розробила спеціалізований процес для перетворення різких переходів у плавні U-подібні криві.

Ця революційна технологія була успішно впроваджена в реальне виробництво, значно підвищивши міцність кристалічного кремнію на вигин без шкоди для загальної ефективності сонячного елемента.

Нещодавно виготовлений гнучкий гетероперехідний сонячний елемент продемонстрував вражаючу ефективність у 23,3%. Крім того, завдяки нанесенню антивідблискового покриття на основі фториду магнію (MgF2), ефективність була ще більше підвищена до 24,50%.

Хоча цей рівень ефективності трохи не дотягує до класичних "товстих" гетероперехідних сонячних елементів, які досягають 25,83%, гнучкість, досягнута завдяки цьому інноваційному підходу, значно переважає граничний компроміс з ефективністю.

Чому це важливе відкриття

Цей прорив має величезне значення для різних секторів, включаючи виробництво переносної електроніки, аерокосмічних сонячних елементів і численних застосувань в сонячній енергетиці.

На додаток до своєї гнучкості, використання звичайного кремнію у виробничому процесі обіцяє значну економію коштів. Усуваючи потребу в екзотичних матеріалах, таких як перовскіти та складні хімічні сполуки, нова технологія може зменшити виробничі витрати і, відповідно, знизити вартість виробництва електроенергії за допомогою цих елементів.

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Ця розробка прокладає шлях до більш широкого впровадження сонячної енергії, оскільки доступність і гнучкість є вирішальними факторами для прискорення її інтеграції в різні галузі та сфери застосування.

У міру подальшого розвитку, широке впровадження цих гнучких сонячних панелей може революціонізувати енергетичний ландшафт, забезпечивши наші пристрої, будинки та промисловість чистою та ефективною сонячною енергією.