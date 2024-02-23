Найактуальніші позиції на ринку IT

GlobalLogic склала рейтинг на основі тенденцій на ринку праці, зокрема й власних відкритих вакансій. Станом на лютий 2024 року компанія має понад 160 відкритих позицій у різноманітних проєктах.

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Найактуальнішими напрямами є наступні:

.NET – 22 відкритих позицій;

Java – 21;

DevOps – 17;

C++ – 16;

QA Automation – 14.

С++ стек залишається актуальним котрий рік поспіль: у 2023 спеціалісти цього напряму також входили в топ найзатребуваніших. Навички C++ застосовуються під час створення ПЗ у сфері автопрому, медицині, для мережевих пристроїв, комп’ютерних ігор тощо.

За допомогою .NET ви можете створювати додатки різних типів (наприклад, хмарні додатки, додатки Інтернету речей та ігри), у яких використовуються кросплатформні інструменти. Ці додатки працюють на платформах Android, iOS, Linux, macOS і Windows.

DevOps-інженери сьогодні є чи не найважливішою ланкою, адже вони уособлюють скоріше певну методику розв’язання проблем у взаємодії між командами експлуатації та розробки. Це фахівці, які розбираються з усіма можливими процесами циклу розробки й подальшої експлуатації продукту. До них відносяться: розробка, тестування, архітектура продукту, оцінка ризиків захисту, різні способи автоматизації, підтримка продукту як до, так і після випуску. Ба більше, такий фахівець розуміє, як працюють обидві команди розробників і користувачів. Відповідно до цього й заробітна плата тут одна з найкращих.

Нарешті інженери QA займаються тестуванням продукту, щоб виявляти в ньому помилки й оперативно їх виправляти.

Варто зазначити, що шлях в ІТ можна почати не тільки з технічних спеціальностей. Наприклад, GlobalLogic шукає українців, які долатимуть довгі відстані на транспортному засобі в Італії та Іспанії і таким чином допоможуть інженерам у цифровізації карт. Подібна практика просування по кар'єрних сходах зі зміною професії в рамках однієї компанії актуальна для всього ринку.