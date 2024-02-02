Доповнення до класифікатора охоплюють такі інноваційні ролі, як інженер зі штучного інтелекту, інженер з Інтернету речей, а також розробник робототехніки або хмарної інфраструктури, інформує 24 Канал.

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Оновлення також містить модифікацію шести існуючих професій для кращого відображення їх поточної сфери застосування, тоді як дев'ять застарілих назв були повністю вилучені з класифікації.

Ініціатива спрямована на подолання розриву між фактичними обов'язками ІТ-спеціалістів, які часто працюють з передовими технологіями, такими як штучний інтелект і робототехніка, та застарілою номенклатурою, що міститься в офіційних документах.

Міністерство цифрової трансформації наголошує на необхідності цих змін. Попри кваліфікацію ІТ-спеціалістів у таких сферах, як штучний інтелект та робототехніка, в офіційних документах вони часто класифікуються як "спеціалісти з інформаційних технологій", і цю розбіжність міністерство прагне виправити за допомогою цієї модернізації.

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До речі, з повним переліком змін, внесених до класифікатора, можна за цим посиланням.