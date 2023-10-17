Цей проєкт спрямований на боротьбу зі зміною клімату і знаменує собою початок амбітного плану будівництва 999 додаткових екологічних будинків по всій острівній державі.

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Амбітний стартап

Рік Фокс, генеральний директор і співзасновник Partanna, зосереджується на виробництві екологічно чистих будівельних матеріалів як основній місії компанії. Кінцевою метою є зменшення забруднення, спричиненого будівельними процесами.

Хоча зірковий статус Ріка Фокса, можливо, і став поштовхом до цієї діяльності, акцент робиться на інноваційних особливостях будівельних матеріалів, а не на самому знаменитому будівельнику.

У чому проблема?

Річ у тім, що бетон, який широко використовується в будівництві, є значним джерелом викидів парникових газів. Цемент, ключовий компонент бетону, відповідає за понад 8% світових викидів вуглекислого газу.

У відповідь на це занепокоєння компанія Partanna під керівництвом Фокса, архітектора Сема Маршалла та вчених-матеріалознавців розробила власну технологію створення бетону без вуглецевого цементу.

Хоча конкретні деталі цієї технології екологічно чистого бетону залишаються нерозкритими, відомо, що вона містить суміш з опріснювальних установок і шлак , побічний продукт виробництва сталі.

, побічний продукт виробництва сталі. Примітною особливістю є те, що суміш, розроблена Partanna, твердне при температурі навколишнього середовища , усуваючи потребу в енергоємних печах, які зазвичай потрібні при традиційному виробництві бетону.

, усуваючи потребу в енергоємних печах, які зазвичай потрібні при традиційному виробництві бетону. Крім того, в'яжучі компоненти цієї інноваційної бетонної суміші здатні активно поглинати вуглекислий газ з атмосфери, продовжуючи захоплювати і утримувати парниковий газ після завершення будівництва.

Завдяки таким екологічно свідомим практикам стартап Partanna може з повним правом назвати свій перший будинок "вуглецево-негативним". За підрахунками компанії, будівля площею 116 квадратних метрів має потенціал поглинання вуглецю, еквівалентний потенціалу 5 200 дорослих дерев.

Варто зазначити, що сировиною для свого альтернативного бетону Partanna постачає енергоємні металургійні та опріснювальні заводи, які, як відомо, викидають значну кількість вуглекислого газу. Однак засновники компанії, включаючи Ріка Фокса, залишаються непохитними у своєму прагненні використовувати відходи з цих джерел в екологічно корисних цілях.

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Хоча ім'я Ріка Фокса, можливо, привернуло початкову увагу, основна увага в цій новині зосереджена на новаторських будівельних матеріалах і технологіях, які застосовує Partanna. Розробляючи стійку альтернативу традиційному бетону, стартап пропонує багатообіцяюче рішення для зменшення впливу будівництва на навколишнє середовище і прокладає шлях до більш екологічного майбутнього.

Якщо цей проект виявиться успішним на Багамських островах, планується розширити використання цього інноваційного бетонного матеріалу в усьому світі, з кінцевою метою зменшення забруднення та боротьби зі зміною клімату в більш широких масштабах.