Цей проєкт спрямований на боротьбу зі зміною клімату і знаменує собою початок амбітного плану будівництва 999 додаткових екологічних будинків по всій острівній державі.
Дивіться також Як правильно обрати EcoFlow: короткий посібник перед покупкою зарядної станції
Амбітний стартап
Рік Фокс, генеральний директор і співзасновник Partanna, зосереджується на виробництві екологічно чистих будівельних матеріалів як основній місії компанії. Кінцевою метою є зменшення забруднення, спричиненого будівельними процесами.
Хоча зірковий статус Ріка Фокса, можливо, і став поштовхом до цієї діяльності, акцент робиться на інноваційних особливостях будівельних матеріалів, а не на самому знаменитому будівельнику.
У чому проблема?
Річ у тім, що бетон, який широко використовується в будівництві, є значним джерелом викидів парникових газів. Цемент, ключовий компонент бетону, відповідає за понад 8% світових викидів вуглекислого газу.
У відповідь на це занепокоєння компанія Partanna під керівництвом Фокса, архітектора Сема Маршалла та вчених-матеріалознавців розробила власну технологію створення бетону без вуглецевого цементу.
- Хоча конкретні деталі цієї технології екологічно чистого бетону залишаються нерозкритими, відомо, що вона містить суміш з опріснювальних установок і шлак, побічний продукт виробництва сталі.
- Примітною особливістю є те, що суміш, розроблена Partanna, твердне при температурі навколишнього середовища, усуваючи потребу в енергоємних печах, які зазвичай потрібні при традиційному виробництві бетону.
- Крім того, в'яжучі компоненти цієї інноваційної бетонної суміші здатні активно поглинати вуглекислий газ з атмосфери, продовжуючи захоплювати і утримувати парниковий газ після завершення будівництва.
Завдяки таким екологічно свідомим практикам стартап Partanna може з повним правом назвати свій перший будинок "вуглецево-негативним". За підрахунками компанії, будівля площею 116 квадратних метрів має потенціал поглинання вуглецю, еквівалентний потенціалу 5 200 дорослих дерев.
Дивіться також Гриль зі штучним інтелектом готує ідеальний стейк усього за три хвилини
Хоча ім'я Ріка Фокса, можливо, привернуло початкову увагу, основна увага в цій новині зосереджена на новаторських будівельних матеріалах і технологіях, які застосовує Partanna. Розробляючи стійку альтернативу традиційному бетону, стартап пропонує багатообіцяюче рішення для зменшення впливу будівництва на навколишнє середовище і прокладає шлях до більш екологічного майбутнього.
Якщо цей проект виявиться успішним на Багамських островах, планується розширити використання цього інноваційного бетонного матеріалу в усьому світі, з кінцевою метою зменшення забруднення та боротьби зі зміною клімату в більш широких масштабах.