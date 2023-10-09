Технологія належить компанії Seergrills, заснованій інженером Сураджем Судерою з Астонського університету. Пристрій отримав назву Perfecta і вирізняється тим, що використовує в роботі технології штучного інтелекту. Завдяки цьому гриль може готувати їжу не за шаблонними рецептами, а з урахуванням індивідуальних властивостей кожного продукту й побажань споживача.

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ШІ готує їжу

Для роботи з Perfecta потрібно покласти всередину шматок м'яса і задати бажані параметри приготування за допомогою меню на екрані.

Далі пристрій самостійно визначить розміри м'яса, наявність у ньому жиру, площу поверхні та інші параметри.

Після цього гриль налаштує інфрачервоні пальники на оптимальний режим роботи й приготує ідеальний стейк менш ніж за три хвилини.



Меню вибору характеристик страви / Фото Seergrills

Пальники можуть розігріватися до температури 900 градусів за Цельсієм, що дає змогу швидко обсмажувати м'ясо, створюючи хрустку скоринку й залишаючи сік усередині. Швидкісне обсмажування вимагає на 50 відсотків менше енергії, ніж приготування на традиційному грилі.



ШІ-гриль Perfecta / Фото Seergrills



ШІ-гриль Perfecta / Фото Seergrills

Крім м'яса Perfecta може засмажувати овочі, робити піцу, готувати випічку та інші страви – загалом варіантів приготування їжі передбачено близько півсотні.

Передбачено також і ручний режим для тих, хто любить все робити самостійно.

Як працює Perfecta: відео

Скільки коштуватиме пристрій, поки що невідомо. Але компанія пропонує знижку до 28 відсотків усім, хто зареєструється на сайті. Попередні замовлення обіцяють відкрити "скоро".