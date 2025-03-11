Що відомо

Чоловік на ім'я Девіс Лу помстився компанії, в якій працював ще з листопада 2007 року. Хоча Міністерство юстиції США у своїх документах не каже, хто саме став жертвою кіберінциденту, місцеві журналісти з'ясували, що це була компанія з управління електроенергією Eaton Corporation. Тепер колишньому працівникові загрожує до 10 років ув'язнення за те, що він встановив незаконний бекдор, саботував комп'ютерні системи й видалив дані колишнього роботодавця, повідомляє 24 Канал з посиланням на офіційний пресреліз Управління зв'язків з громадськістю.

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Зазначається, що інцидент стався давно. Після приблизно 10 років роботи в Eaton у 2018 році відбулася "корпоративна реорганізація" Спочатку роль Девіса Лу в компанії була зменшена, що, ймовірно, призвело до зменшення заробітної плати. Свій вільний час він вирішив витратити на те, щоб створити бекдор, який спрацював би, якби його зовсім звільнили. Це включало в себе встановлення шкідливого програмного забезпечення, яке створювало "нескінченні цикли", що видаляли файли профілів його колег, блокували спроби входу в систему і виводили з ладу системи компанії. Він також створив "вимикач", який, якщо його активувати, "блокував усіх користувачів".

Вимикач, який Лу назвав "IsDLEnabledinAD" (можна розшифрувати як "Чи доступний Девіс Лу в Active Directory"), був розроблений для регулярної перевірки того, чи обліковий запис Лу увімкнений в загальному списку працівників компанії. Якщо система виявляла, що акаунт наявний, усе лишалося в порядку. Але в той самий день, коли ім'я Лу було видалено з активного статусу, програма нарешті спрацювала. Сталося це 9 вересня 2019 року, коли Лу остаточно звільнили.

Згідно із заявою Мін'юсту, шкідливий код Лу "вплинув на тисячі користувачів компанії по всьому світу". У суді компанія заявила, що Лу вдалося завдати "сотні тисяч доларів збитків", хоча адвокати Лу стверджували, що Eaton зазнав збитків лише на суму близько 5 000 доларів.

Компанії Eaton не знадобилося багато часу, щоб відстежити атаку, оскільки вони виявили, що шкідливий код виконувався з сервера розробника програмного забезпечення, до якого Лу мав доступ, і був запущений на комп'ютері, що використовував ідентифікатор користувача Лу. Колишній працівник також видалив зашифровані файли зі свого ноутбука, виданого компанією, в день, коли він його повернув, а його інтернет-історія, очевидно, містила пошуки способів "підвищення привілеїв, приховування процесів і швидкого видалення файлів".

На жаль, Девіс Лу використовував свою освіту, досвід і навички, щоб навмисно зашкодити й перешкодити не тільки своєму роботодавцю і його здатності безпечно вести бізнес, а й задушити тисячі користувачів по всьому світу,

– сказав спеціальний агент ФБР Грег Нельсен у своїй заяві.

Лу загрожує до 10 років за ґратами за "навмисне пошкодження захищених комп'ютерів", хоча він планує подати апеляцію на рішення суду.