Зокрема, торкнулися досвіду українців у користуванні Дією за межами держави, перекладу документів англійською та ставлення закордонних держустанов до цифровізації.

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Європейський Союз має інше правове поле. Щоб на їхній території приймали цифрові документи, потрібно, щоб вони у себе офіційно визначили, що таке цифрові документи. І як тільки це відбудеться, можна буде говорити про визнання Дії за кордоном на юридичному рівні,

– пояснив на початку випуску Мстислав Банік.

Денис Іванов зазначив, що попри те, що Дію поки не визнають юридично, все ж українські цифрові документи приймають і за кордоном. Наприклад, після початку повномасштабного вторгнення Росії українці виїжджали з зони бойових дій за кордон і при перетині показували Дію.

Поясню, як це працює: є юридичний та практичний треки. За практичним треком Дію приймають "на віру" і є безліч кейсів українців, які під час повномасштабного вторгнення поїхали за кордон та показали документи в застосунку. Щодо юридичного треку – дуже важко домовитися з країною, яка не визнає свої електронні документи, щоб вона визнавала наші документи в Дії. Але ми ведемо перемовини з країнами світу та ділимося досвідом впровадження цифрових документів,

– сказав Денис Іванов.

Євген Синельников поділився власним досвідом користування Дією за кордоном та закликав інші країни якнайшвидше діджиталізуватися.

Повний випуск подкасту "Цифра": відео