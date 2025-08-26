За першим припущенням телеграм-каналу Alpha Centauri, це міг бути болід, але згодом канал повідомив, що це таки була ракета. Про це також повідомив астроном Джонатан МакДауелл. Він розповів, що явище, яке спостерігали не лише в Україні, було наслідком скидання палива китайською ракетою CZ-8A (Long March 8A), інформує 24 Канал.

Дивіться також Десятий політ Starship відкладено через проблеми на стартовому майданчику

Що насправді спостерігали над Україною та Європою?

Світлове явище було помічено не лише в Україні, але й по всій Європі – від Німеччини до Словаччини. Скид палива з верхнього ступеня ракети CZ-8A спостерігали в Німеччині о 20:38 UTC (22:38 CEST), а сама ракета була запущена о 19:08 UTC.



Світлове явище помітили і в небі над Францією / Michael B.

Під час такої процедури надлишкове паливо виводиться з баків ракети після виведення супутників на орбіту. Це стандартна операція, що запобігає можливим вибухам і забрудненню космічного простору.

У коментарях під дописом астронома деякі користувачі засумнівалися в тому, що це може бути скидання палива, адже струмінь надто прямий. На це МакДауелл відповів, що це може бути спричинено особливістю будови системи вентиляції.

В іншому ж явище, ймовірно, є саме скиданням палива. Коли воно потрапляє в розріджену атмосферу, то замерзає і утворює кристали, які відбивають сонячне світло, створюючи видимий з Землі яскравий слід.

То це була китайська ракета?

Схоже що саме вона. Запуск CZ-8A відбувся 25 серпня 2025 року о 19:08 UTC (приблизно о 22:08 за київським часом) з комерційного космодрому LC-1 у Веньчані, провінція Хайнань. Ракета доставила на орбіту дев'ять супутників зв'язку серії SatNet LEO Group 10 для китайської державної інтернет-констеляції.



Ілюстративне фото запуску китайської ракети / Фото BiliBili

Супутники SatNet входять до масштабного проєкту China Satellite Network Group, що передбачає розгортання майже 13 000 супутників для створення конкурентоспроможної альтернативи Starlink.

На сьогодні SatNet вже розмістила 57 супутників і планує запустити близько 400 до кінця 2027 року.

Запуск місії SatNeo Group 10 – дивіться відео:

Це був четвертий запуск ракети CZ-8A у 2025 році та сьомий загалом з моменту дебюту версії 8A. Попередні запуски відбулися 11 лютого, 30 липня та планувався ще один на кінець серпня.

Що відомо про ракету CZ-8A?

Long March 8A є модернізованою версією ракети Long March 8, розробленої Китайською академією технологій ракетобудування. Ракета вперше здійснила політ 11 лютого 2025 року з космодрому Веньчан.

Основні технічні параметри CZ-8A включають висоту близько 50 метрів, стартову масу 371 тонну і здатність виводити до 8-9,8 тонни на низьку орбіту та близько 7 тонн на сонячно-синхронну орбіту висотою 700 кілометрів.

Ключовими відмінностями від базової версії є збільшений обтічник діаметром 5,2 метра та модернізовані двигуни YF-75H другого ступеня з підвищеною тягою до 10 тонн кожен.

Таким чином, загадкове світлове явище над Україною та низкою Європейських країн виявилося наочною демонстрацією активної космічної діяльності Китаю.