При своїх розмірах 1,07 на 0,61 метра машинка має непогану продуктивність: вона здатна за півтори години випрати й висушити до 3,5 кілограма одягу.

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Характеристики Eeva

На відміну від звичайних стаціонарних машин Eeva автономна – вона може обходитися без водопровідного і дренажного шлангів. У цьому випадку в машину заздалегідь заливається 11 літрів води, а якщо власник перебуває в поїздці, то Eeva може працювати від акумулятора. На повний цикл прання потрібно 300 Ват-годин енергії.

Мінусом такої машинки є те, що її експлуатація передбачає використання спеціально створеного для неї мийного засобу.

Встановлення режимів прання здійснюється з сенсорного РК-дисплея, або через додаток для смартфона.



Eeva має незвичний дизайн, схожий на глиняну урну / Фото Evergreen Paradigm

Незвичайна пральна машина встигла викликати фурор на платформі Indiegogo, перевершивши встановлену фінансову планку в десятки разів. На момент написання матеріалу, на сайті збору грошей вказано, що вдалося перевищити бажану суму на 6671%. Покупку зробили 1 374 людини.

Eeva можна замовити поки тільки в Північній Америці, заплативши 900 доларів. У цю суму входять ціна самої машини та мийного засобу на 60 прань.

Презентаційний ролик Eeva: відео