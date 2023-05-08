Ніякого космосу

Як повідомляє джерело, компанія вже провела експерименти, а тепер готується проводити такі концерти на постійній основі. Таким чином, вона хоче розширити межі творчості, раніше обмежені пласкою сценою. Для глядачів це буде також абсолютно новим досвідом, який ні з чим не порівняєш.

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Виступ у невагомості є не лише "живим", а й вельми ексклюзивним – літак, на борту якого створюють мікрогравітацію, зможе вмістити не більше ніж 28 осіб .

. Підкреслюється, що невагомість на борту не буде постійною. Вона створюватиметься періодами по 30 секунд .

. Це досягається внаслідок того, що літак G Force One летітиме за заздалегідь вивіреною параболою і час від часу різко знижуватиметься. В ці моменти сила гравітації буде помітно зменшуватися.

Заявлено, що під час півторагодинного польоту сплесків "невагомості" буде не менше 15.

З точки зору артиста, це спосіб розширити межі того, що було зроблено під час живих виступів. У кожного є якесь нове божевільне світлове шоу або сценічний реквізит, і це все повторюється і повторюється. Для них це спосіб провести не просто пам'ятне живе музичне шоу, а незабутній концерт,

– кажуть у компанії.

Під час концерту артисти виконуватимуть лише 3-4 пісні. Перші виступи будуть зосереджені на діджеях, репі та попвиконавцях, але в майбутньому планують підтримувати й інструментальні колективи.

Ціна квитка становить 9000 доларів. Імовірно, в майбутньому, коли такі концерти стануть звичною справою, поріг входу буде знижено для того, щоб залучити більше глядачів.