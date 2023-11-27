ЗСУ, кава та гайди на YouTube

Окрім ЗСУ та рідних, фахівці найбільше вдячні ранковій каві, гайдам на YouTube, Stackoverflow та ChatGPT. Окрему подяку висловлювали і колишньому міністру оборони Великої Британії Бену Уоллесу, розповіли в GlobalLogic спеціально для 24 Каналу.

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Кому вдячні українські айтівці / Інфографіка GlobalLogic

За професійне зростання понад половина учасників вдячні своїм менеджерам. Наступні в топі – класні замовники, галузеві фахівці з лекціями на YouTube, ментори на проєктах та друзі, які порекомендували приєднатися до компанії. Багато людей подякували батькам за пораду вступити у технічний ЗВО.

Вдячні за гнучкий графік та коли мітинг став мейлом

Найважливішим бенефітом, за який вдячні компанії, фахівці обрали можливість віддаленої співпраці. Також виділили програму піклування про здоров’я та підтримку під час повномасштабної війни.

У топі якостей, за які інженери вдячні своїм командам – професіоналізм, почуття гумору та людяність.



Переваги у проєктах / Інфографіка GlobalLogic

А в топі приводів, яки викликали особливу вдячність до колег, часто називали такий: “Коли не турбували робочими питаннями під час відпустки”. Дякували за випадки, коли стендап зайняв рівно 10 хвилин, коли мітинг став мейлом, коли під час мітинга можна вимкнути камеру. А ще – коли на мітингу показували у камеру свого песика.

IT-галузь завдячує Біллу Гейтсу та штучному інтелекту

У топ персоналій, яким завдячує світова IT-галузь на думку опитаних, потрапили Білл Гейтс, Ларрі Пейдж, Лінус Торвальдс, Стів Джобс та Ада Лавлейс. Ключовою технологією, завдяки якій зміниться майбутнє індустрії, більш ніж половина фахівців вважають штучний інтелект та машинне навчання (AI/ML). Відзначили й інші напрямки: хмарні обчислення (Cloud Computing), Інтернет речей (IoT) та MilTech.



Яким персоналіям завдячують українські айтівці / Інфографіка GlobalLogic



Яким технологіям вдячні / Інфографіка GlobalLogic

Порада, якій би були б вдячні на початку професійного шляху

Фахівців запитали, якій пораді вони були б вдячні на початку кар'єри в IT. Найчастіше люди рекомендували б вірити в себе, переходити в IT швидше, вчити англійську, починати одразу з QA automation, а не manual. Дехто каже, що подякував би собі за таку пораду: "не боятись власних поразок, купити зручне крісло з підтримкою попереку і докупити біткоін на всі гроші".

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Хто брав участь в опитуванні / Інфографіка GlobalLogic