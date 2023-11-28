Що відомо

Один з користувачів, який написав про свою проблему на форумі Google, каже, що його файли на Google Диску "раптово зникли" і сховище повернулося до стану травня 2023 року. Тобто все, що було додано за 7 місяців, просто зникло. Скасувалися й усі зміни, внесені до папок та файлів, які вже існували на момент цієї дати. Файлів також немає у кошику.

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З моменту виникнення проблеми користувач зробив "кілька кроків", щоб відновити свої дані на Google Диску, але виправити нічого не вдалося. Відтоді з'явилися повідомлення від інших користувачів у такій же ситуації. Один з них, наприклад, пише, що з його таблиці, яку він веде з 2016 року, були видалені всі дані, починаючи з 2019 року. Інший випадок розповідає про подібні проблеми з таблицею, яка використовувалася для ведення бюджету.

Компанія тим часом попросила користувачів не вносити жодних змін до їхніх Google Drive, оскільки це може призвести до непередбачуваних наслідків. У багатьох випадках, хоча й не всіх, спільним знаменником проблем є використання Google Диска для настільних комп'ютерів – як на Windows, так і на Mac. Тож цілком імовірно, що збій стався десь у десктопній програмі.

Google поки що не зробила ніяких заяв про причини проблеми та її виправлення. Якщо ви зіткнулися з аналогічною проблемою, слід очікувати подальших інструкцій від розробників і не користуватися сховищем до того часу.