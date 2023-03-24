Сьогодні на орбіті знаходяться тисячі активних супутників. Людство знаходиться в залежності від цих апаратів, а тому їхня кількість буде тільки зростати, як і напруженість між їхніми власниками. Особливо тому, що деякі з цих пристроїв часом здійснюють вкрай підозрілі маневри. Тому світові регулятори задумались над додатковим важелем стримування та спостереження.

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Що відомо

Корпорації IHI (Японія) та Northrop Grumman (США) підписали меморандум щодо співпраці та спільної роботи над створенням малих високоманеврених супутників для виконання таких місій, як розвідка космічного простору.

IHI вже понад 10 років використовує власні потужності для надання послуг з розвідки космічної обстановки для безпечної експлуатації супутників. Співпраця дозволить їй розширити свою діяльність завдяки новим апаратам Northrop Grumman, яка працює в галузі аерокосмічних і оборонних технологій і має багаторічний досвід постачання наземної та космічної продукції для моніторингу космічного середовища та допомоги у виявленні, ідентифікації та визначенні характеристик космічних об'єктів.

Останнім часом ми спостерігаємо посилення військової розвідки з боку інших країн, що стає загрозою національній безпеці. Ми повинні визначати підозрілі супутники, щоб зрозуміти цю загрозу,

– каже Фуміхару Намікі, один з керівників IHI.

Цей союз Японії та США, безумовно, в першу чергу стосуватиметься національної безпеки цих країн, однак буде поширюватись і на глобальний космічний простір, в якому присутні такі гравці, як Китай та Росія.

Яких-небудь деталей про самі супутники поки немає – найімовірніше, їх ще навіть не починали розробляти.