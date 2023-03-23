Що не так з супутниками Starlink V2

Група з 21 супутника, відома як Група 6-1, була запущена 27 лютого і через кілька днів почала виводитися на орбіту. Пізніше висота орбіти супутників почала знижуватися з різною швидкістю, що викликало припущення про проблеми з космічними апаратами.

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Ілон Маск, генеральний директор SpaceX, підтвердив ці припущення і написав у твіттері, що з супутниками V2 Mini виникли "деякі проблеми". Він додав, що деякі супутники будуть зняті з орбіти, інші будуть ретельно перевірені перед тим, як набрати висоту над МКС. Цей твіт став першим підтвердженням наявності проблем із супутниками з боку Маска та SpaceX, однак компанія досі не надала жодних подробиць про характер проблем.

Про нові супутники Starlink

Супутники Group 6-1 є першою з версій V2 Mini супутників Starlink, які значно більші, ніж супутники першого покоління Starlink, яких SpaceX запустила понад 4 000 станом на сьогодні. Вони оснащені поліпшеними фазованими антенними решітками, використовують частоти Е-діапазону для зворотного зв'язку і нові більш продуктивні електричні двигуни. SpaceX не надала конкретної інформації про супутники V2 Mini, але вони описуються як такі, що мають масу 800 кілограмів і пару сонячних батарей довжиною 12,8 метра.

Космічні апарати V2 Mini є зменшеними версіями кінцевих супутників V2 Starlink, які будуть важити близько 2 000 кілограмів кожен із сонячними батареями довжиною 20 метрів. У грудні FCC частково дозволила SpaceX запустити угруповання Starlink другого покоління, дозволивши компанії вивести у космос 7 500 із запропонованих 30 000 супутників. Їх висота повинна становити від 525 до 535 кілометрів.

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З того часу SpaceX запустила чотири набори супутників "Групи 5" на орбіти покоління 2, дозволені FCC, але вони, як видається, фактично ідентичні попереднім супутникам Starlink.

Черговий запуск "Групи 5" заплановано на 24 березня з космодрому на мисі Канаверал у Флориді. Другий набір супутників V2 Mini, Група 6-2, планується запустити не раніше 30 березня, але неясно, чи проблеми з супутниками V2 Mini на орбіті не затримають цей запуск.