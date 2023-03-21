Першими SpaceX запустила на орбіту 52 інтернет-супутники Starlink із бази космічних сил Ванденберг у Каліфорнії. Потім зі станції космічних сил на мисі Канаверал у Флориді стартував Falcon 9 із телекомунікаційними супутниками SES-18 і SES-19.

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Як усе пройшло

Місії пройшли за планом: супутники Starlink вийшли на орбіту за графіком, а Falcon 9 доставив SES-18 і SES-19 на геостаціонарну орбіту. Обидва перші ступені Falcon 9 благополучно повернулися на Землю, приземлившись у морі на плавучі платформи SpaceX менш ніж через дев'ять хвилин після старту. Це був восьмий старт для першого ступеня Falcon 9, що запускає Starlink, і шостий для ступеня, який підняв SES-18 і SES-19.

Відправлені інтернет-супутники приєднаються до угруповання Starlink і приблизно через місяць почнуть надавати послуги зв'язку. Саме угруповання тепер складається з більш ніж 3700 апаратів і продовжить швидко збільшуватися. Компанія Ілона Маска має дозвіл на розгортання 12 000 супутників Starlink на низькій навколоземній орбіті та має намір цього року виводити нові порції супутників щонайменше двічі на місяць.

і продовжить швидко збільшуватися. Компанія Ілона Маска має дозвіл на розгортання 12 000 супутників Starlink на низькій навколоземній орбіті та має намір цього року виводити нові порції супутників щонайменше двічі на місяць. SES-18 і SES-19 вирушили на геостаціонарну орбіту на висоті близько 35 700 кілометрів над Землею. З цього місця вони забезпечуватимуть цифрове мовлення в Північній Америці.

Ці запуски були 18-м і 19-м за рахунком цього року для SpaceX. І інтенсивність стартів буде наростати: минулого літа Маск сказав, що SpaceX запустить до 100 орбітальних місій у 2023 році.