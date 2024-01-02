Втрата льоду в Антарктиді викликала занепокоєння щодо стабільності Західно-Антарктичного льодовикового щита. Науковці не на жарт налякані тим фактом, що він практично на волосині від незворотніх змін і закликають звернути на цю проблему пильну увагу, адже наслідки загрожують усьому світу.

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Часу дуже мало

Дослідження, в якому використовувалися три різні комп'ютерні моделі для проведення симуляцій, дає проблиск надії. І хоч втрата льоду в майбутньому неминуча, дослідники припускають, що своєчасні та невідкладні дії все ще можуть запобігти або відстрочити досягнення крижаним покривом точки незворотного відступу.

Доктор Емілі Хілл, науковий співробітник Нортумбрійського університету і співавтор доповіді, наголошує на важливості їхніх висновків:

Наслідки є глибокими. Використання декількох моделей робить наші висновки ще більш переконливими, і заспокоює усвідомлення того, що ми ще не пройшли точку неповернення.

Дослідники також вивчили гіпотетичні сценарії, спроєктувавши потенційну еволюцію льодовикового покриву за нинішніх кліматичних умов. Моделювання показало, що навіть без додаткового глобального потепління незворотний колапс у деяких морських регіонах льодовикового покриву Західної Антарктиди може статися протягом 300-500 років. Вони застерігають, що прискорені зміни клімату можуть пришвидшити цей процес.

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Чому це така проблема

Крижані маси Антарктиди здатні значно підвищити рівень світового океану, що робить їх критично важливим аспектом прогнозів зміни клімату. Науковці наголошують, що прискорена втрата льоду на периферії льодовикового покриву може сигналізувати про крах більших морських регіонів протягом кількох тисяч років.