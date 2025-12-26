Раніше для активації пристрою в Північній Кореї вистачало лише посвідчення особи, але тепер користувачам доведеться проходити додаткову перевірку через спеціальний мобільний застосунок, розповідає 24 Канал з посиланням на The Korea Herald.

Навіщо запровадили нові правила і як вони працюватимуть?

Вже з вівторка кожен покупець смартфона, незалежно від того, купує він пристрій онлайн чи особисто в магазині, повинен буде підтвердити свою особу за допомогою процедури сканування обличчя.

Ця вимога поширюється на трьох основних операторів – SK Telecom, KT та LG Uplus, а також на низку дрібніших провайдерів. Технічно це реалізовано через місцевий застосунок аутентифікації PASS, де потрібно зробити власне фото, що доповнює звичну перевірку документів.

Головна мета таких змін полягає у боротьбі з кіберзлочинністю, зокрема голосовим фішингом. Зловмисники часто використовують смартфони, активовані за чужими або підробленими документами, для вчинення шахрайства.

Як масштабуватимуть систему?

Після успішного пілотного проєкту, в якому взяли участь 43 малі оператори та місцева "велика трійка", систему планують масштабувати на весь ринок Південної Кореї до 23 березня наступного року.

Щодо питання конфіденційності, то місцева влада запевняє, що біометричні дані не зберігатимуться і не використовуватимуться для жодних інших цілей, окрім миттєвої верифікації особи.