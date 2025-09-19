Apple додала у macOS функцію Optimized Battery Charging (OBC), яка допомагає зменшити зношування акумулятора. Вона аналізує звички користувача і не заряджає ноутбук понад 80%, доки ви фактично не плануєте його використовувати без живлення. Це дозволяє сповільнити досягнення критичної межі циклів зарядки. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на офіційну сторінку Apple.

Чи шкодить постійна зарядка батареї MacBook Pro?

Втім, якщо ви не маєте стабільного графіка використання ноутбука — наприклад, часто подорожуєте або чергуєте тижні з роботою від батареї й від мережі, — OBC може працювати менш ефективно. У таких випадках іноді краще відключити функцію або використовувати сторонні інструменти.

Одним із найпопулярніших є AlDente, який дозволяє вручну виставляти ліміти зарядки. На відміну від автоматичного підходу Apple, ви самі вирішуєте, коли й до якого рівня заряджати акумулятор. Подібні інструменти допомагають точніше контролювати ресурс батареї.

Крім того, на тривалість роботи акумулятора впливають інші фактори: яскравість екрана, кількість запущених програм, підключені аксесуари, температура навколишнього середовища. Важливо також оновлювати macOS, оскільки Apple періодично випускає оновлення з оптимізацією енергоспоживання.

Навіть якщо батарея з часом втратить частину ємності, у сучасних MacBook Pro це помітно не одразу завдяки великій початковій автономності. А в разі суттєвого зношування акумулятор можна замінити.

Якою вийшла нова macOS 26?

МаcOS Tahoe отримала свою частку Liquid Glass: нижня панель стала напівпрозорою, іконки деяких програм – з матовим скляним ефектом. До певних елементів доведеться звикати – змінилася "плашка" контролю гучності, дрібні "менюшки" та списки, загалом – нічого масштабного. Радше косметичне оновлення. А на робочому столі зʼявилися віджети.

Обмежений апдейт Siri – як і в iOS, macOS 26 не привніс нової версії Siri чи інших раптових сюрпризів для звичайного користувача. Siri з Apple Intelligence, до слова, неможливо скористатися, маючи українську мову інтерфейсу.