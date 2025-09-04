Використовуючи сейсмометр апарата InSight, вчені зафіксували коливання, спричинені "марсотрясами" та ударами метеоритів. Хвилі, проходячи крізь різні шари планети, реагують на зміни густини речовини, і за їхньою поведінкою можна "прочитати" внутрішню будову. Дослідники виявили кілька типів хвиль, які окремо підтвердили існування твердого ядра, повідомляє 24 канал із посиланням на Science Alert.

Дивіться також Телескоп імені Джеймса Вебба побачив, як могла зародитися Земля

Попередні моделі припускали, що через значну кількість легких елементів у складі ядра (сірка, кисень, вуглець) температура кристалізації занадто низька для утворення твердої частини. Проте дані InSight суперечать цим очікуванням. Це означає, що вченим доведеться моделювати умови тиску, температури та розподілу елементів наново.

Виявлення хвилі PKiKP вже саме по собі було вагомим доказом. Але ми також зафіксували інші сейсмічні фази, які взаємно підтверджують одна одну. Усі вони вказують на одне — у Марса є тверде внутрішнє ядро,

— пояснюють автори дослідження.

Хвилі PKiKP — це один із типів сейсмічних хвиль, які вивчають геофізики для дослідження внутрішньої будови планет (зокрема Землі й Марса).

Результати дослідження важливі для розуміння, чому Марс втратив глобальне магнітне поле. Сьогодні лише частини його кори зберігають залишки давньої намагніченості, тоді як на Землі внутрішнє ядро відіграє ключову роль у підтриманні геодинамо. Порівняння цих процесів може дати відповіді не лише щодо історії Марса, а й щодо еволюції скелястих планет загалом.

InSight протягом чотирьох років зареєстрував сотні подій і вперше створив детальну карту надр Червоної планети. Виявилося, що структура подібна до земної: тверда кора, рідка мантія і щільне ядро. Проте ключова відмінність у тому, що ядро Марса має тверду центральну частину, що змушує переглянути існуючі моделі його розвитку.

Коли NASA відправить місію на Марс?

NASA озвучило орієнтовні терміни першої американської пілотованої експедиції на Марс. За словами адміністратора агентства Шона Даффі, політ може відбутися на початку 2030-х років. Перед цим космонавти відпрацюють ключові навички на базі, яку планують створити на Місяці.

У NASA наголосили, що підготовка до марсіанської місії розпочнеться з програми на Місяці. Уже найближчими роками агентство планує відправляти туди вантажі та зводити стаціонарний табір. Саме досвід, отриманий на місячній базі, стане основою для відпрацювання систем життєзабезпечення, необхідних для перебування людей на іншій планеті.

Адміністратор Шон Даффі пояснив, що експедиція на Марс розрахована більш ніж на вісім місяців. Основними викликами стануть тривале перебування астронавтів у замкнених умовах, збереження ресурсів і безпечне повернення на Землю.

За словами керівництва NASA, політ на Червону планету має стратегічне значення: він допоможе зрозуміти можливості людства в міжпланетних подорожах і стане важливим кроком до колонізації Сонячної системи.