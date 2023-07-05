Що відомо про дивну каменюку

Камінь розміром приблизно десять дюймів у поперечнику привернув увагу дослідників, оскільки знаходився на відстані приблизно 100 метрів від марсохода. Поки вчені намагаються зрозуміти його походження, існують суперечливі теорії щодо його природи.

Дивіться також Астробіологи впевнені, що життя на Венері може існувати, але не звичному нам вигляді

Згідно з повідомленням CNN, деякі вчені припускають, що камінь може бути метеоритом, який набув своєї форми після входження в марсіанську атмосферу. Однак припускається й інша можливість – це може бути свідченням стародавніх річок, які колись протікали по поверхні планети.

Джим Райс, асистент наукового співробітника Університету штату Арізона, висловив скептицизм щодо метеоритної теорії.

Я не можу сказати з абсолютною, 100-відсотковою впевненістю, що це не метеорит, але я думаю, що це дуже малоймовірно,

– заявив Райс.

Він зазначив, що подібні видовбані скелі спостерігалися в регіоні, що вказує на те, що вони, ймовірно, були перенесені руслом річки Неретва Валліс, яка принесла сюди воду, каміння і відкладення.

Райс наголосив, що хоча скеля може здатися дивною, з наукової точки зору вона не є чимось екстраординарним.

Інша точка зору

З іншого боку, Паскаль Лі, старший планетолог Інституту SETI припустив, що камінь у формі пончика може бути метеоритом, який з часом зазнав ерозії, в результаті чого слабший матеріал в його надрах зносився.

Perseverance і раніше стикався з потенційними метеоритами, про що свідчить дослідження каменя, схожого на метеорит, всього за кілька тижнів до початку марсіанської експедиції. Лі запропонував додаткову можливість, припустивши, що камінь міг бути принесений з іншої частини Марса внаслідок зіткнення з великим астероїдом.

Дивіться також У Чумацькому Шляху знайшли численні джерела нейтрино і склали нову карту галактики

Попри розбіжності в думках, команда, яка керує марсоходом Perseverance, досі не розкрила жодних планів щодо подальшого дослідження каменя. Лі висловив розчарування, оскільки більш детальне вивчення потенційно може пролити більше світла на походження загадкової скелі.

Якщо її не дослідити, справжня природа і походження скелі може назавжди залишитися загадкою, а вченим доведеться роздумувати над таємницями, які вона приховує в марсіанському ландшафті.