Бій між мільярдерами

Усе почалося з того, що Маск відреагував на повідомлення про конкурента Twitter від компанії Meta, пише 24 Канал. Згідно з останніми повідомленнями, директор з продуктів Meta Кріс Кокс начебто сказав на зустрічі з розробниками, що компанія чула від творців і громадських діячів, що вони "зацікавлені в тому, щоб мати платформу, якою б розумно керували", натякаючи, що у твітері сьогодні ситуація не з найкращих. Тож Маск поспішив відповісти, що компанія Цукерберга хоче захопити владу на Землі без жодних інших варіантів.

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Після цього інший користувач Twitter пожартував, що Маску краще бути обережним, бо Цукерберг, за чутками, тепер займається японським бойовим мистецтвом джиу-джитсу.

Я готовий до поєдинку в клітці, якщо він готовий, лол,

– відповів Ілон Маск.

І хоча це все починалося як жарт, Марк Цукерберг неочікувано погодився на поєдинок! Він опублікував у своєму інстаграмі Історію зі скриншотом твітів Маска й попросив надіслати локацію, в якій пройде бій.

Згодом редактор видання The Verge Алекс Хіт твітнув допис, в якому "підтвердив, що Марк Цукерберг серйозно налаштований на боротьбу" і чекає на деталі, якщо Маск вирішить довести справу до кінця.

Ілон з відповіддю не забарився:

"Vegas Octagon. У мене є чудовий рух, який я називаю "Морж", коли я просто лягаю на суперника і нічого не роблю", – написав пізніше Маск.

Щоб зрозуміти контекст цієї відповіді, варто зазначити, що 51-річний Ілон Маск має значно більшу вагу та фізичні розміри, ніж Цукерберг. У минулому він також розповідав про участь у "справжніх жорстких вуличних бійках", коли ріс у Південній Африці. Тим часом 39-річний Цукерберг — амбітний боєць ММА, який вже виграє турніри з джиу-джитсу. Він також стверджує, що нещодавно завершив виснажливе тренування "Murph Challenge" трохи менше ніж за 40 хвилин.

Тож у мережі – як журналісти, так і звичайні користувачі – вже почали робити ставки та прогнози щодо того, хто виграє у цьому без сумніву знаковому двобої… поки раптово не втрутилася Мей Маск, мати Ілона Маска.

Мей Маск забороняє бійку

22 червня Мей Маск опублікувала в своєму Twitter своєрідне уточнення щодо ситуації:

"Без жартів. Бийтеся тільки словами. Сядьте в крісла. На відстані 4 футів один від одного. Перемагає найсмішніший".

Відразу можна засумніватися в перемозі Маска, з огляду на те, що його гумор часто називають примітивним і дитячим – наче у 12-річного. Ми детальніше про це писали в окремому матеріалі 24 Каналу та в статті про його наказ зафарбувати літеру "W" на логотипі Twitter.

Пізніше, вже 23 червня, з'явився ще один твіт від матері Маска:

"Взагалі-то, я скасувала бій. Я їм ще не сказала. Але про всяк випадок буду продовжувати говорити, що бій скасовано", – додала Мей Маск, на що її син написав: "Мамо! Перестань!".

Давня ворожнеча

Варто зазначити, що між Маском і Цукербергом існує тривале непорозуміння: