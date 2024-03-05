Деталі

Згідно з заявою Національного інституту антропології та історії Мексики (INAH), знахідка була зроблена під час будівництва каналізаційної системи в Позо-де-Ібарра в західному мексиканському штаті Наяріт.

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Поховання містило один повний скелет, розташування кісток якого відповідає природному – тобто тіло поклали, ймовірно, в ще нерозкладеному вигляді. Поряд лежали також людські кістки інших осіб, навмисно складені певним чином, який не відповідає природному розташуванню кісток у тілі. Вони були розділені на різні категорії: довгі кістки, такі як стегнові, великогомілкові, променеві та ліктьові, були ретельно розміщені в певному секторі. Так само сім черепів навмисно згрупували разом в іншому секторі, деякі навіть покладені один на інший.

Аналіз показав, що всі черепи належали чоловікам різного віку. Клаудія Сервін Росас, яка керувала розкопками, вважає, що поховання могло бути частиною сімейного поховального обряду, в якому чоловіків, які вже давно померли й перетворилися на скелети, повторно ховали на честь заснування нового поселення. Однак немає жодних інших записів про подібні практики в регіоні.

Деякі з черепів мають ознаки модифікацій — культурної практики, пов'язаної з мезоамериканськими культурами, яка передбачала зміну форми черепа з естетичною метою і, можливо, як відображення соціальної відмінності.

Дослідники визначили, що кістки були поховані одночасно, а поховальні ритуали нагадують подібні практики епохи Амапа, яка тривала з 500 по 850 рік нашої ери. Керамічні посудини і статуетки, знайдені на місці, також допомогли археологам пов'язати поховання з цим же періодом.

INAH співпрацює з міською владою, щоб зберегти останки для подальшого дослідження. Зараз кістки консервують, щоб провести детальний їх аналіз.