Що відомо

Дві великі могили, виявлені на півночі Болгарії, ймовірно, розповідають "сумну сімейну історію" про багатих римських землевласників, чия дитина померла в третьому столітті нашої ери, кажуть археологи.

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У грудні 2023 року фермер несподівано знайшов могили під час оранки свого поля в селі Нова Варбівка. Оскільки цей регіон у давнину був римською провінцією під назвою Мезія, розкопувати поховання приїхали археологи з Великотирнівського районного історичного музею.



Дослідники використовували екскаватор, щоб зняти верхні частини гробниць / Фото Kalin Chakarov



Могила дорослих / Фото Kalin Chakarov

Обидві могили були побудовані з цегли, а стіни обмазані штукатуркою. Над ними лежала велика вапнякова плита.

Більша з двох могил була приблизно 3 метри завдовжки й містила останки двох дорослих людей — чоловіка та жінки, яким на момент смерті було приблизно 45-60 років. Їх поховали разом із ювелірними прикрасами, монетами, керамічними і скляними посудинами.

— чоловіка та жінки, яким на момент смерті було приблизно 45-60 років. Їх поховали разом із ювелірними прикрасами, монетами, керамічними і скляними посудинами. Менша могила, зроблена дещо раніше, містила скелет дитини приблизно 2-3 років та рідкісний бронзовий медальйон із зображенням візиту римського імператора Каракалли (правив у 198-217 роках нашої ери) у 214 році до Пергаму, що в сучасній Туреччині. Там він шукав храм Асклепія, бога зцілення.

Разом ці дві могили можуть представляти місце останнього спочинку родини.

Частина вапняку з могил, схоже, походить з кар'єру поблизу Нікополіса ад Іструм, римського і ранньовізантійського міста, заснованого імператором Траяном на початку другого століття.

Ця особливість та інші ознаки змушують мене думати, що померлі якимось чином пов'язані з територією Нікополіс ад Іструм,

– повідомив Калін Чакаров, археолог з Великотирновського краєзнавчого музею.

Чакаров, який розкопував поховання разом з колегами Недко Єленським і Міхаелою Томановою, зазначив, що медальйон Каракалли може вказувати на турецьке походження мешканців могил, що узгоджувалося б з тим, що Нікополіс ад Іструм був побудований переважно переселенцями з цієї території. "Звичайно, ми шукаємо можливість зробити ДНК та інші аналізи, які наш музей не може собі дозволити, щоб перевірити, чи правильна ця гіпотеза", — сказав Чакаров.

Виявлення таких гробниць на території Болгарії не є несподіванкою, оскільки клімат і ґрунти дуже добре підходять для вирощування сільськогосподарських культур. Тож імовірно, це гробниці багатих землевласників. У Нижній Мезії людей часто ховали на їх же території.

Виявлені під час розкопок артефакти досі обробляються в музейній лабораторії, де проходять консервацію та реставрацію. Серед них — предмети, якими користувалися померлі при житті, а також ті, що мали б супроводжувати їх у потойбічному світі. Окрім прикрас зі скляних намистин і золота, там були шість монет, датованих 200-225 роками нашої ери, а також світильник, шкіряне взуття і кілька скляних пляшечок, три з яких – так звані "лакримарії", невеликі колби для збору сліз плакальниць.

Я думаю, що це сумна сімейна історія першої половини III століття. Мертве немовля, поховане батьками, які знайшли своє останнє пристанище на тому ж місці, де вони поховали свою дитину,

– каже Чакаров.



Колекція знахідок з римських могил / Фото Kalin Chakarov



Бронзовий медальйон із зображенням римського імператора Каракалли / Фото Kalin Chakarov



Зворотний бік бронзового медальйона / Фото Kalin Chakarov



Золота прикраса / Фото Kalin Chakarov​​​​​​​



Намисто з золотими елементами, знайдене в одній з гробниць / Фото Kalin Chakarov​​​​​​​

Чакаров планує провести додаткову роботу в цьому районі, щоб спробувати знайти місце, де жили ці люди. Імовірно, воно знаходилося неподалік від нещодавно відкритого поховання.