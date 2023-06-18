Білі карлики, в тому числі і наше Сонце, є залишками зірок, які вичерпали своє ядерне паливо. З часом ці зоряні залишки остигають, хоча й надзвичайно повільно, що може тривати трильйони років, поки вони не досягнуть стану, відомого як чорний карлик.

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Враховуючи відносно молодий вік Всесвіту, вважається, що чорні карлики ще не з'явилися. Однак група австралійських астрономів нещодавно виявила білий карлик, який перебуває на перехідній стадії, зумовленій кристалізацією його охолоджувальної речовини.

Теоретична концепція чорних карликів передбачає неймовірно довгий часовий проміжок, можливо, від сотень мільярдів до трильйонів років. А проте, Олександр Веннер та його колеги з Університету Південного Квінсленду нещодавно виявили ознаки такого переходу, що відбувається у білому карлику, який знаходиться відносно близько до нашої планети.

Як утворюється чорний карлик

Коли зоря вичерпує свої термоядерні ресурси, її доля визначається її масою. Зірки середнього розміру, такі як Сонце, зрештою стають білими карликами. Вони скидають свої зовнішні шари, що призводить до колапсу ядра, оскільки воно більше не може витримувати внутрішній тиск, необхідний для термоядерних реакцій. Утворений об'єкт є компактним і неймовірно щільним, багатим на відносно важкі елементи, такі як вуглець, які утворилися під час попереднього життя зорі.

Білі карлики, хоч і тьмяні порівняно з іншими зоряними об'єктами, продовжують випромінювати, поступово втрачаючи тепло. Цей процес триває доти, доки вони не перетворяться на чорних карликів.

Я відбувається кристалізація

Коли білий карлик охолоджується, його речовина піддається кристалізації. Атоми вуглецю і кисню, які раніше рухалися вільно, організовуються в упорядковану решітку, що представляє більш низький енергетичний стан. В процесі кристалізації виділяється тепло, що ще більше сповільнює швидкість охолодження зорі. Як наслідок, температура білого карлика не відповідає його реальному віку. Кілька років тому комплексне дослідження білих карликів підтвердило, що багато з них мають температуру значно вищу, ніж очікувалося.

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Відкриття цього перехідного білого карлика дає цінну інформацію про останні етапи зоряної еволюції та процеси, що беруть участь у формуванні чорних карликів. Астрономи продовжуватимуть спостерігати і вивчати цей інтригуючий об'єкт, сподіваючись дізнатися більше про природу цих загадкових небесних утворень.