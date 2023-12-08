Попри невелику номенклатурну невизначеність з функцією View Once для аудіоформату, ця розробка означає значний прогрес у захисті приватності користувачів.
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WhatsApp рекомендує використовувати нову функцію в ситуаціях, що вимагають підвищеної конфіденційності, особливо при обміні конфіденційною інформацією.
Як користуватися функцією View Once
Розгортання цієї функції буде поступовим на платформах iOS і Android. Користувачі можуть очікувати, що оновлення стане доступним найближчими днями.
Активація функції передбачає вибір опції View Once під час запису голосового повідомлення, що ініціюється натисканням на іконку "1" поруч з іконкою повідомлення.
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Користувачі WhatsApp можуть розраховувати на додатковий рівень конфіденційності, оскільки платформа продовжує розвивати свої функції, щоб задовольнити потреби своєї різноманітної користувацької бази.