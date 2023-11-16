Що про це відомо

Після першого випуску чат-бота Microsoft встигла розробити ШІ-помічника на основі тієї ж мовної моделі та вбудувати його в практично всі свої сервіси – Windows, програми Office, Teams, браузер Edge та інші. Фактично це одна й та ж система, але інтегрована в різні продукти. Тож перейменування виглядає вельми логічним кроком. Зараз Bing Chat усе ще доступний за старим посиланням bing.com, але також уже можна знайти аналогічний продукт з іншим логотипом за адресою copilot.microsoft.com. Імовірно, перший скоро буде закрито, а сторінка переадресовуватиме на нову версію. У функціональності нічого не змінюється.

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На презентації анонсували також три нові інтеграції – Copilot для хмарного сервісу Azure, Copilot for Service (ШІ-помічник для тих, хто займається обслуговуванням клієнтів. Він інтегрується з програмним забезпеченням для управління взаємовідносинами з клієнтами (CRM), щоб відповідати на питання, пов'язані з продажами та допомогою у розв'язанні проблем, і пропонувати наступні кроки) та Copilot для Dynamics 365 (для працівників на виробництвах, які зможуть отримувати підказки через гарнітуру HoloLens 2 – наприклад, куди ставити ту чи іншу деталь, на що працівник дивиться та інше).

Copilot базується на останніх моделях OpenAI – GPT-4 і DALL-E 3. Компанія заявляє, що він не зберігатиме діалоги користувачів зі штучним інтелектом. Microsoft взагалі не бачитиме взаємодії, що відбуваються всередині Copilot, і не використовуватиме листування клієнтів для подальшого навчання базових моделей.

На додаток до оголошення про ребрендинг Bing Chat, Microsoft також повідомила на своєму заході Ignite AI, що вона надає Copilot для Microsoft 365 більше можливостей для персоналізації. Користувачі зможуть встановлювати бажане форматування, стиль і тон, починаючи з Word і PowerPoint, а згодом і з іншими програмами.

У Teams Copilot отримає можливість робити нотатки під час наради, починаючи з наступного року. Користувачі навіть зможуть вказувати асистенту, яку саме інформацію включити до записів — наприклад, вони можуть переконатися, що зауваження колеги потраплять до нотаток наради, попросивши Copilot процитувати конкретну людину. Вони також можуть попросити Copilot асистувати під час зустрічі, щоб надавати відповіді "на льоту", коли це необхідно. Асистент може навіть перераховувати та візуалізувати обговорення в Teams у спільному просторі Whiteboard, до якого мають доступ усі учасники. У каналах Teams користувачі зможуть використовувати Copilot для синтезу довгих повідомлень або огляду ключових подій протягом дня.

В Outlook Copilot зможе переглядати деталі запрошень, пов'язані з ними електронні листи та відповідні документи, щоб створити підсумок подій, які користувачі зможуть швидко переглядати, починаючи з весни наступного року.

Функція, яка "незабаром" з'явиться у Word, дозволить користувачам легко відстежувати останні зміни в документі, просто поставивши Copilot запитання, наприклад, "Що змінилося в цьому документі?".

Нарешті, компанія представляє Copilot Studio для бізнесу. За допомогою цієї варіації ШІ підприємство може надати Copilot для Microsoft 365 і Copilot for Service доступ до даних у своїх CRM, систем управління ресурсами та інших базах даних і сховищ, щоб система завжди могла відповідати на запити певним чином. Фактично це означає, що компанія створює свій Copilot, навчений на власному наборі даних і адаптований під конкретні потреби – наприклад, чат-бот для управління витратами, автоматизації тих чи інших процесів, оптимізації робочого часу та іншого.