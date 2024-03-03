Про збій у роботі monobank повідомив співзасновник Олег Гороховський, передає 24 Канал.

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Що відомо про збій у monobank сьогодні

О 10:30 Гороховський написав, що стався технічний збій. Однак, все лагодять. Співзасновник також попросив вибачення.

Уже об 11:52 у телеграм-каналі ОГо! з'явилося нове повідомлення.

Вже все добре. Дуже перепрошую ще раз. Хтось у суботу забагато випив, тому зранку не зміг нормально прокинутись. Тому висновок такий – ІТівці не повинні бухати разом, а лише за графіком,

– написав Гороховський.

Збій у "Монобанку" / Скриншоти 24 Каналу

Зверніть увагу! На початку лютого "Монобанк" запустив унікальний сервіс, спрямований на підтримку Збройних Сил України. Отримав назву "Бойові". Сервіс функціонує за схемою сплати чайових у закладах. Гороховський наголосив, що чайові – вдячність за сервіс, а "Бойові" – це вдячність за життя.

У січні була найпотужніша DDoS-атака