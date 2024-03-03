Про збій у роботі monobank повідомив співзасновник Олег Гороховський, передає 24 Канал.
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Що відомо про збій у monobank сьогодні
О 10:30 Гороховський написав, що стався технічний збій. Однак, все лагодять. Співзасновник також попросив вибачення.
Уже об 11:52 у телеграм-каналі ОГо! з'явилося нове повідомлення.
Вже все добре. Дуже перепрошую ще раз. Хтось у суботу забагато випив, тому зранку не зміг нормально прокинутись. Тому висновок такий – ІТівці не повинні бухати разом, а лише за графіком,
– написав Гороховський.
Збій у "Монобанку" / Скриншоти 24 Каналу
У січні була найпотужніша DDoS-атака
- Зауважимо, що ввечері 19 січня користувачі monobank повідомляли про проблеми з роботою застосунку.
- Тоді в компанії заявили, що на банк здійснили найпотужнішу DDoS-атаку.
- "Найпотужніша DDoS атака. Ситуація під контролем", – написав Олег Гороховський о 23:57.
- А вже о 00:25 зазначив: "50 мільйонів запитів. Друга хвиля. Стоїмо!". Незабаром, о 00:43 Гороховський написав: "Розходимося".