Як працює нова функція контролю алгоритму?

Інструмент під назвою "Your Algorithm" розміщений у верхньому правому куті розділу Reels – відеострічки Instagram. Він аналізує історію перегляду користувача, його взаємодії з контентом і формує список тем, які, за оцінкою платформи, йому подобаються, пише 24 Канал з посиланням на TechCrunch.

Компанія Meta повідомила, що тепер користувачі можуть безпосередньо вказувати, який контент вони хочуть бачити частіше або рідше. Система відразу адаптує рекомендації відповідно до цих налаштувань. Функція показує узагальнену інформацію про головні інтереси у вигляді окремих бульбашок тем і дозволяє вводити конкретні теми для точнішого налаштування стрічки.



Meta запустила функцію керування рекомендаціями у стрічці Instagram / Фото Meta

Instagram підкреслює, що прагне давати користувачам більше можливостей контролювати їхній досвід на платформі у міру зміни їхніх інтересів. За словами компанії, вони "прокладають шлях" у забезпеченні такої прозорості та контролю.

У планах – розширити функцію за межі Reels на розділ "Огляд" та інші частини додатка.

Рішення Meta випустити цей інструмент відбувається на тлі зростаючого тиску з боку регуляторів і самих користувачів. Критики стверджують, що непрозорі алгоритми створюють інформаційні бульбашки і можуть просувати шкідливий контент.

Водночас технологічні компанії традиційно розглядають свої алгоритми як ключовий елемент залучення аудиторії і неохоче розкривають деталі їхньої роботи.

Кому вже доступно?

Запуск функції відбувся у середу в Сполучених Штатах. Meta повідомила, що найближчим часом інструмент стане доступним по всьому світу англійською мовою, пише Tech Xplore.

Про інші мови поки що не згадували, однак можна не сумніватися, що функція буде доступна для всім. Питання лише в часових рамках.

Це оновлення з'явилося одночасно з тим, як Австралія стала першою країною у світі, яка заборонила доступ до популярних соціальних мереж, включно з Instagram, для осіб молодше 16 років. Австралійський уряд заявив, що метою заборони є повернення контролю від технологічних гігантів і захист дітей від "хижацьких алгоритмів".