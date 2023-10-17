Дніпровський етап хакатону, вже всьоме організований громадською організацією "Асоціація Ноосфера", заснованою Максом Поляковим, зібрав різноманітну групу учасників, серед яких були студенти, науковці, програмісти, інженери та навіть школярі, інформує 24 Канал.

А тим часом Космічний телескоп імені Джеймса Вебба виявив кристали кварцу в атмосфері екзопланети

Як проходив хакатон

Протягом інтенсивного 48-годинного заходу учасники об'єдналися в команди для вирішення практичних завдань та підготовки презентацій для суддівської колегії. Міжнародний колорит заходу був очевидним, адже учасники походили з різних міст України, а також з Греції, Литви та Норвегії. Досвідчені ментори були поруч, щоб надати командам рекомендації та підтримку.

Загалом на хакатоні було представлено 37 унікальних проєктів, які демонстрували інноваційні рішення учасників для вирішення проблем, пов'язаних з космосом. Переможцями цьогорічного NASA Space Apps Challenge Dnipro стали

Команда Einstein's sect з КПІ ім. Ігоря Сікорського, яка розробила нейронну мережу, здатну прогнозувати планетарний індекс (PI) на основі даних про сонячний вітер у реальному часі. Titans2.0 з Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького, які розробили настільну гру про виживання на Титані, одному з супутників Сатурна. Основна мета гри – вижити з обмеженими ресурсами та зрештою досягти успішної колонізації планети. Науково-дослідний інститут комп'ютерних наук КПІ ім. Ігоря Сікорського створив цифровий 3D глобус Місяця, який відображає сейсмічні дані.



Учасники хактону за роботою / Фото "Асоціація Ноосфера"

Крім того, до хакатону долучилася міжнародна команда, що складалася з українців та експертів з Греції та Естонії. Ці експерти, які представляли такі установи, як Національна обсерваторія Афін, Тартуський університет та Університет Арістотеля в Салоніках, взяли участь не для того, щоб змагатися, а для того, щоб продемонструвати свої проекти та отримати цінний зворотній зв'язок та експертизу від журі.

Цікаво, що цей проєкт був зосереджений на захисті української культурної спадщини з використанням космічних даних та супутникових спостережень.

До складу журі увійшли авторитетні представники космічної галузі, зокрема:

Олексій Кулик, кандидат технічних наук, керівник Noosphere Engineering School компанії Space Labs;

Сергій Веретюк, керівник Noosphere Engineering School, кандидат технічних наук;

Євген Яковлєв, генеральний директор Dragonfly Aerospace;

Віра Петрик, директор з маркетингу компанії EOS Data Analytics, глобального постачальника послуг з аналізу супутникових зображень на основі штучного інтелекту.

Попри онлайн-формат заходу, студенти та ментори з лабораторій Noosphere Engineering School з усієї України зібралися на різних локаціях, щоб разом працювати над проектами.

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Варто зазначити, що NASA Space Apps Challenge Dnipro був частиною Тижня космосу, організованого громадською організацією "Асоціація Ноосфера". У рамках цього тижневого заходу відбулися різноманітні заходи, зокрема лекція Конора Ніксона, вченого-планетолога та керівника Лабораторії планетарних систем Центру космічних польотів ім. Годдарда NASA.

Лекція зібрала натовп із 70 слухачів у дніпровському планетарії "Ноосфера", а ще 200 учасників приєдналися до неї онлайн.